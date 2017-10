Arranca en L.A. la campaña de Kevin De León para el Senado federal

El presidente del Senado de California, Kevin De León, celebró este miércoles el lanzamiento de su campaña para el Senado de Estados Unidos desde Los Ángeles Trade Technical College, en el centro de la ciudad.

El domingo De León tuiteó: “Me postulo para el Senado de Estados Unidos porque ustedes merecen un asiento en la mesa”.

“La voz progresiva de California”, como su campaña lo presenta, desafía a su compañera demócrata, la senadora Dianne Feinstein, en esa posición desde 1992.

El legislador llega con una plataforma que empuja los derechos de los inmigrantes, los derechos de la mujer, la educación de calidad, los derechos civiles y la creación de empleo, así como la lucha contra el cambio climático.

De León también desafía a la administración de Donald Trump, enfatizando que el presidente ignora las voces de la comunidad y sataniza la diversidad.

“Como estado, somos el 12 por ciento de la nación, el 17 por ciento de su trabajo y el 25 por ciento de su producto interno Bruto", dijo al arrancar la campaña.

“Tenemos las empresas más rápidas en crecimiento en América y la fuerza de trabajo más grande y diversa… También somos un estado que con pasión que acepta que todo ser humano se merece la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no importa quien eres, de dónde vengas ... a qué dios rezas, qué idioma hablas o a quien amas”, agregó.

Sin olvidar un golpe de palabras para Trump se dirigió al presidente diciendo que no debería de separar familias a través de la deportación.

“Nosotros no vamos deportar, no vamos a prohibir y por seguro no ponemos muros… No en California”, dijo.

De León, de 50 años, se crió en San Diego, en el barrio Logan Heights. Se graduó de Pitzer College, y empezó su trabajo como organizador de la comunidad.

El activista impartió cursos de inglés como segunda lengua y ciudadanía, mientras trabajaba para la Asociación de Maestros de California y la Asociación Nacional de Educación.

Tiempo después, De León se desempeñó en la Asamblea entre el 2006 y el 2010, para luego ser elegido para Senado del estado en el 2010, y como presidente de esa cámara legislativa en el 2014.

“Fui criado por una madre soltera con una educación de tercer grado”, dice De León. “Ella se llevó, se gastó su manos hasta donde pudo limpiando casas para proporcionarme lo necesario y nunca he olvidado esas raíces humildes”, aseveró.

Por su parte, Feinstein, de 84 años de edad, anunció el 9 de octubre que planea buscar un quinto término.

“Me postulo para la reelección al Senado. Hay mucho más que hacer: terminar la violencia armada, la lucha contra el cambio climático, el acceso a la atención médica, ¡estoy en todo!”, dijo en un Twitter.

De acuerdo al grupo liberal Democracy for America, sus encuestas muestran que un 63 por ciento de californianos desea tener un líder liberal que desafíe a Feinstein el próximo año.

Por su parte, la campaña de Feinstein, se propone disminuir las credenciales progresivas de De León, señalando que apoyó a la demócrata Hillary Clinton el año pasado, y no a Bernie Sanders.

Por el momento, Feinstein también tiene el apoyo de la senadora Kamala Harris y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, mientras que De León cuenta con el respaldo de un prominente Demócrata del Área de la Bahía, el representante Ro Khanna.