Más de 800 abogados fueron castigados o sancionados en California en el 2016; en el 2017, ya van 50

Los usuarios emitieron un promedio de 41 quejas diarias contra los abogados en el Estado Dorado en el 2016; en total, fueron 15,247 reclamos por la conducta de los juristas, cifra que descendió en comparación al 2015, cuando se registraron 15,796 denuncias.

El año pasado, según el reporte anual de la Barra de Abogados de California, se les abrió expediente disciplinario a 672 letrados, a 444 de ellos se les impuso disciplina formal y 393 fueron sancionados o desautorizados para ejercer derecho.

“El sistema de disciplina del abogado es un componente de la base del trabajo de la Barra para asegurarse de que todos los californianos tengan acceso a los abogados calificados, éticos”, manifestó Elizabeth Parker, directora ejecutiva, al enviar el reporte a Sacramento.

En detalle, en el 2016 se les quitó su licencia a 191 abogados y 202 fueron sancionados; en el 2015, se desautorizó a 174 y fueron objeto de sanción 247.

Según el abogado Ricardo Pérez, a todos los juristas los rige el código de ética; y cuando hay una acusación o sentencia de culpabilidad de un procedimiento, ya sea fraude o una conducta poco profesional, son sancionados por la Barra de Abogados estatal.

“Si hay falta de integridad u honestidad es lo más grave”, indicó el letrado.

Entre enero y mayo de 2017, se reporta que al menos 50 abogados han perdido sus licencias profesionales.

A escala nacional, según la American Bar Association (ABA), hay 1.3 millones de abogados, quienes guían su trabajo bajo las Reglas Modelo de Conducta Profesional, adoptada por esta entidad en 1983 y sirve de modelo de código de ética para la mayoría de los estados.

“Se supone que los abogados viven y mueren por una serie de reglas éticas”, escribió Jane Chong, estudiante de tercer año de la Escuela de Leyes de Yale, en artículo publicado en Los Angeles Times.

Kash Register comienza a llorar en la Corte Superior de Los Ángeles, en noviembre de 2013, al darse cuenta de que iba a ser liberado después de pasar 34 años en prisión por un crimen que no cometió.

“Si fracasan en eso, el resultado teórico es la expulsión - "la pena de muerte", en la jerga de los abogados”, agregó Chong.

La Barra de Abogados de California, creada en 1927, se encarga de regular esta práctica profesional que ejercen más de 250,000 juristas en todo el estado, convirtiéndose en un brazo de la Corte Suprema para proteger al público de personas sin escrúpulos.

Ante la mala conducta de un jurista, la Barra canaliza los reclamos del público por medio de un formulario disponible en el portal de internet calbar.ca.gov, información que le sirve para investigar y compensar a las víctimas.

“Si alguien cree que su abogado actuó de manera no ética, debe presentar una queja”, exhortó Laura Ernde, vocera de la entidad. “Puede llamar a la línea telefónica multilingüe de quejas con preguntas, 800-843-9053, o refiérase a los recursos en línea de la Barra del Estado en español”.

Las señales a tomar en cuenta

Rigoberto Reyes, jefe de investigaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles (DCBA), advierte que cuando se contrata a un abogado se le está pagando por un servicio, por lo tanto sugiere que el cliente no debe quedarse callado.

“En el momento en que empieza a sospechar, hay que denunciar; hay que ser muy preguntones y muy llorones”, aconsejó el funcionario. “Si no responden las llamadas, no lo puede mirar y le da larga a las cosas, es una bandera roja de que no está haciendo lo que prometió”.

Lo mejor, dijo Reyes, es que antes de contratar a un abogado se verifique el número de licencia y observar si en el pasado ha tenido algún antecedente disciplinario. “Si tiene cualquier mancha en su licencia, hay que ir con alguien más”, manifestó.

Es importante, además, pedir un contrato; y ante cualquier inquietud sobre un proveedor de servicio, se puede acudir a esta oficina del condado.

Barra de Abogados de California

Sitio web: calbar.ca.gov

Teléfono: 800-843-9053

Departamento de Asuntos del Consumidor

Dirección: 500 West Temple Street Suite B-96

Kenneth Hahn Hall, Los Ángeles

Teléfono: 1800-593-8222