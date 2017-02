Los 13 pecados de los inmigrantes que los expone a una deportación

Las agencias estadounidenses deportan a hasta 50 persona por hora y no necesariamente por tener un récord criminal. Como ejemplo se observa que en el 2013 removieron a 435,000 individuos, pero más de la mitad, es decir, el 54.4% no tenía expediente delictivo.

Ese fue el año con más deportaciones de la administración de Barack Obama; sin embargo, la pregunta que la comunidad inmigrante ahora se hace es: ¿Qué va a pasar en la era Trump?

El presidente firmó un decreto para construir un muro y destinar fondos para “acelerar la deportación” de aquellas personas que “hayan sido rechazadas legalmente” para permanecer en el país, aunque el riesgo es para todos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.

Existen, además, delitos considerados menores que pueden llevar a una persona a entrar en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estos delitos de los que todo indocumentado debe cuidarse son:violencia doméstica, manejar ebrio, abuso sexual, contrabando de drogas, armas y personas, usar el número de seguro social de otra persona, matrimonio fraudulento, consumo de drogas, robo de tiendas, manejar con licencia suspendida o sin ella, causar desórdenes públicos, beber alcohol en la calle, exhibición indecorosa y utilizar documentos de forma fraudulenta.

El abogado de inmigración Álex Gálvez manifiesta que el presidente Trump “está definiendo las reglas día por día, no se saben cuáles son las causas para una deportación, porque habla en términos generales. Lo que aplicaba antes no funcionará en el futuro, por esas razones hay que ser cautelosos”.

“Estos son los pecados del inmigrante porque son arrestados y procesados en una estación de policía, ahí es cuando generalmente se sabe el estatus, si tienen o no papeles”, advirtió Gálvez.

En el pasado, según entrevista con diferentes juristas, casi siempre se exponían a una deportación las personas condenadas por violencia doméstica, manejar ebrio, abuso sexual, usar el número del seguro social de otra persona, matrimonios fraudulentos y contrabando.

“Si a una persona la encuentran mintiendo o en fraude es más difícil pelear el caso, porque el juez piensa que no es creíble”, explicó la abogada Noreen Barcena.

Todas las violaciones a la ley, incluyendo las infracciones de tránsito, es algo en lo que se debe tener cuidado, plantea la abogada Elizabeth Uribe, al asegurar que ICE tiene acceso a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California.

La experta basa su punto de vista en que el decreto, firmado por el presidente Trump, señala que ahora si una persona ha sido arrestada, aunque no se haya concluido su caso van a tener en prioridad para una remoción.

“Al manejar sin licencia ya tienes antecedente”, ilustró Uribe. “Mucha gente dice que si su caso no es un crimen grave o felonía no hay problema, pero ahora eso no es cierto”.

El peligro es mayor para las personas que no tienen un estatus migratorio regular, pero los que cuentan con ‘green card’ igual están expuestos, siempre que tengan un récord delictivo. Cuando regresan de algún viaje, por ejemplo, al ser inspeccionados en el aeropuerto los pasan a una segunda revisión.

“En esta administración no será necesario un viaje, puede ser que empiecen a buscar a las personas con delitos que ocurrieron hace varios años”, agregó Uribe. “Se anticipa que van a actuar con más rigor porque anunciaron que van a contratar a más agentes de ICE”.

¿Es posible limpiar el récord criminal?

En la calle se dice que es posible limpiar los antecedentes criminales, pero a juicio de Jesse Arana, abogado especializado en defensa penal, una condena por un delito grave (felony) “va a estar en el récord de la persona que lo cometió por toda la vida”.

En California, el 1 de enero de 2017 entró en vigencia el Código Penal 1473.7 que permite a un convicto obtener un alivio después de la condena (post conviction relief). De esta forma, se puede solicitar que el crimen sea descartado de su récord por otro que no le afecte ante la “migra”.

Bajo esta ley, explica Arana, un abogado puede indagar si al convicto no le avisaron de las consecuencias migratorias al momento de declararse culpable; si fuese así, se puede alegar ante un juez y solicitar un cambio para declararse no culpable, así se comienza nuevamente el caso.

“Esto le conviene al cliente, porque si el crimen ocurrió hace 10 años, difícilmente un fiscal va a demostrar que es culpable, porque el policía que lo arrestó se movió o el reporte ya se destruyó”, valoró el jurista.

Para corrobar esa información, cuyo mal procedimiento recae en el abogado o juez que vieron el caso, se necesita revisar el récord criminal, algo que en un principio tiene que hacer un abogado de inmigración y luego pasar a manos de un jurista en defensa penal.

Al seguirse este proceso, asegura Arana, en el expediente va a aparecer que el convicto “fue arrestado y después condenado, pero luego le cambiaron los cargos. En ese caso, si una persona demuestra que el delito fue invalidado, entonces migración no lo puede considerar”.

¿Cómo se puede obtener el récord penal?

Los antecedentes penales se pueden solicitar ante el Departamento de Justicia. Al ingresar al portal de internet https://oag.ca.gov/fingerprints/security, se puede bajar el formulario y ahí encontrará una lista de compañías autorizadas para la captura de huellas. Por cualquier peligro, se puede colocar el domicilio de un familiar o amigo. En una o dos semanas se recibirá la respuesta.

Este proceso se puede realizar en una estación de policía, pero existe el riesgo que exista una orden de arresto. Con el récord penal se puede consultar a un abogado.

