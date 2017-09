¿Listo para las Fiestas Patrias? Lugares para celebrar en grande

La cultura, la tradición y la historia de seis países de Latinoamérica, se unen en una sola en el Sur de California para celebrar las fiestas patrias.

A partir de este viernes y todo el fin de semana, miles de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y costarricenses salen a celebrar el grito de la independencia de sus países.

Asimismo, a partir de este 15 de septiembre da inicio el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el cual se festeja desde 1968.

Fue hace 49 años, cuando el presidente Lyndon Johnson proclamó por primera vez la “Semana Nacional de la Herencia Hispana” para honrar las contribuciones de todos los inmigrantes de raíces españolas, mexicanas y de otros países de América del Sur, Central y del Caribe.

Veinte años después, Ronald Reagan extendió este reconocimiento, abarcando todo un mes y lo convirtió en ley.

Los Angeles Times Los Angeles Times

Así que si busca divertirse, recordar su historia y celebrar junto con otras culturas, aquí les presentamos algunos eventos:

LOS ANGELES: El Grito Septiembre 15, 2017. De 5 p.m a media noche.

City Hall

200 N. Spring St.

Los Angeles, Ca

latinoheritage.la

Evento gratis

Graciela Beltrán, Mariachi del Sol, Gran Sonora Show y otros cantantes. Antojitos y baile.

BAKERSFIELD: El Grito de Dolores Friday, Septiembre 15, 2017, 7-11 p.m.

Downtown Bakersfield

Truxtun Ave., Liberty Bell

kchcc.org

Evento Gratis

Comida, música, bailarines y entretenimiento para niños.

MORENO VALLEY: El Grito Celebration. Septiembre 15, from 6-9:30 p.m.

16130 Lasselle Street

Moreno Valley, CA

Free, mvhcc.org

Evento gratis

Mariachi Alma de México, jugadores Isaac Terrazas y Ramón Ramírez, personajes del show "Erazno y la Chokolata", cantante Helen Ochoa. Comida y entretenimiento para niños.

SACRAMENTO: Grito de Dolores Septiembre 15, 2017. A partir del medio día.

West Steps, State Capitol Sacramento, CA 95814

Comida, música, talentos, exhibición de arte y el Grito.

COACHELLA Septiembre 17, 2017, 3-10 p.m.

El Grito / Fiestas Patrias

gcvcc.org | coachella.org

Rancho Las Flores Park Coachella, CA

48350 Van Buren St, Coachella, CA

Evento gratis

Bailarines, comida, Lupillo Rivera, Banda Rancho Viejo, Grupo H-100, Nano Machado y Cheyo Carrillo.

ALHAMBRA: Latino Heritage Festival Septiembre 17, 2017, 9 a.m.-1 p.m.

100 S. 2nd St.

Alhambra, CA

alhambrachamber.org

Evento gratis

Música, entretenimiento, comida, juegos y para los niños.

INGLEWOOD: Hispanic Heritage Festival Septiembre 16, 2017, 11 a.m. - 4 p.m.

Crozier Middle School

120 West Regent Street

Inglewood, CA

cityofinglewood.org

Evento gratis

Danza Atece, ballet folclórico, Jazz latino, carnaval, entretenimiento para niños, show de autos comida y chequeos de salud.

SAN DIEGO: Old Town Fiestas Patrias Septiembre 16, 2017, 12 Noon-4 p.m.

Old Town State Historic Park

San Diego Avenue and Twiggs Street

San Diego, CA 92110

parks.ca.gov/oldtownsandiego

Evento Gratis

Musical, baile, juegos, piñatas, exhibición de caballos, comida y desfile.

EFE EFE

KING CITY: King City El Grito Septiembre 17, 2017, 7 a.m.-4 p.m.

Salinas Valley Fairgrounds

625 Division St.

King City, CA 93930

SalinasValley.com

Evento gratis

Desfile, bandas, ballet folclórico, comida y ventas de mercado.

SANTA ANA: Fiestas Santa Ana Septiembre 16-17, 2017 A partir del medio día.

Downtown Santa Ana. 20 Civic Center Plaza. El Grito es el sábado, a partir de las 7:00 p.m.

Evento gratis

Desfile en la calle Main, el domingo de 4 a 6 p.m. Comida, baile, bandas, venda de mercado, juegos mecánicos para niños y grupos ecuestres.

LOS ANGELES: Fiestas Patrias California Septiembre 16-17, 2017, 12-8 p.m.

Olvera Street Plaza

Los Angeles, Ca

Free, elpueblo.lacity.org/events

Evento gratis

Armando Infante, Violeta Martin, La Nueva Tropa Chicana, Sonora Tropicana, baile y comida.