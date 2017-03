Latinos se quedan en casa en elecciones primarias; ‘no hemos aprendido la lección de Trump’: experta

La respuesta de los angelinos en las elecciones primarias fue escasa, pero los latinos fueron el grupo con menor representación en Los Ángeles, en los primeros comicios realizados, este martes, después de la masiva votación de noviembre cuando se eligió al presidente del país.

“Históricamente fuera del año electoral [presidencial] los números son bajos”, comentó Jeff, quien omitió su apellido. Este votante de origen afroamericano acudió al centro comunitario ubicado en el parque Magnolia, de North Hollywood, en donde el flujo fue a paso lento.

En el lapso de una hora, en este centro de votación ingresaron 33 personas. El 84% de ellos fueron anglosajones, mientras el 15% eran afroamericanos, ninguno latino.

En las elecciones pasadas, en la biblioteca ubicada a una cuadra de este local, la línea para ingresar se extendía por todo el parque, como parte de las votaciones tempranas. En todo el condado de L.A. el fin de semana previo a los comicios dejó al menos 17,000 votos.

“La gente quizá está un poquito con temor”, agregó Jeff en relación al triunfo de Donald Trump. “Pero los que no participan le dan poder a los que sí lo hacen; es muy triste que la gente no salga, porque no solo se eligen concejales y alcalde, también la junta educativa escolar”.

El centro educativo Hubbard Street Elementary School, en Sylmar, lucía vacío.

La desidia en su comunidad, aseguró Héctor Meza, residente en Sylmar, es en parte justificada. Este joven, de 35 años de edad, se naturalizó estadounidense en el 2015. En las primarias presidenciales, en junio de 2016, votó por primera vez y hoy regresó de nuevo a las urnas.

Al acudir al centro educativo Hubbard Street Elementary School, en su vecindario, solo tuvo que esperar a una persona para su turno. El plantel lucía completamente vacío, en donde la mayor parte de los electores que les correspondía votar eran latinos.

Héctor Meza, residente de Sylmar, acudió al centro de votación ubicado en Hubbard Street Elementary School.

“La gente no está interesada en votar porque la misma máquina política tiene todo controlado, siempre quedan los mismos candidatos”, cuestionó Meza, originario de Jalisco, México. “Pero si uno sale a votar se puede hacer la diferencia”.

Según la Oficina del Registro, en el Condado de Los Ángeles están inscritos para votar más de 5.1 millones de personas, de ellas 2.6 millones (52%) identificados con el partido demócrata, mientras que 965,326 electores con el partido republicano (19%).

En las anteriores elecciones presidenciales, a pesar de la amplia participación, más de 1.4 millones de personas identificadas con uno u otro partido no emitieron su voto.

“Si se quiere traer un cambio y tener un impacto más grande es en las elecciones locales donde se debe participar”, aseveró Marilú Guevara, directora de la Liga de Mujeres Votantes de Los Ángeles, advirtiendo que el poco interés obedece a los focos puestos en la política nacional.

Guevara, además, plantea que los servicios y administración fiscal de las municipalidades depende de los funcionarios que son electos.

“Si se aprueban iniciativas nacionales [desde Washington D.C.] que afectan a nuestra comunidad, es importante tener aquí a funcionarios que nos puedan representar y que protejan a los inmigrantes”, añadió.

La consultora política Ana Cubas señala que, la medida aprobada en el 2013, al establecerse que las elecciones locales coincidan con los comicios estatales ayudará a elevar la participación. Esto ocurrirá en las votaciones del 2022 en la ciudad de L.A.

Mientras tanto, la experta lamenta el poco interés de los latinos, contrario a lo que hacen otros grupos. “Las elecciones benefician al final a los ricos y blancos, porque son los que sí votan, algo que daña a las minorías”, indicó

“Después de las elecciones presidenciales pensé que los latinos íbamos a despertar, pero parece que todavía andamos dormidos, no hemos aprendido la lección de Trump”, concluyó Cubas.