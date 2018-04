Latinos revelan qué buscan de su nuevo gobernador de California

Entre todos los estados de la Unión Americana, la población latina en California es la más grande con aproximadamente 15 millones de personas de este origen, señala el Pew Hispanic Research.

Eso significa que casi el 40 por ciento de la población es latina y cerca de 6.9 millones son elegibles para votar debido a su edad o estado de ciudadanía, lo que convierte el voto de este sector decisivo en las elecciones para gobernador del estado.

¿Pero qué buscan los latinos en sus candidatos para convertir a uno de ellos en el siguiente gobernador? La respuesta es simple.

“Lo más importante para nosotros es que se identifique con la importancia que el sector latino tiene en California, que entienda el poder de la economía que traemos", dijo Moisés Cisneros, director ejecutivo de Latino Chamber of Commerce, entidad que organizó un foro de gobernadores este pasado miércoles.

"Buscamos darle nuestro voto a alguien que pueda ser un socio para ayudarnos a crecer, y cerrar brechas en la disparidades de educación y adquisición de bienes”, agregó.

A juicio de Cisneros, aunque ya hay candidatos preferidos en la comunidad, él considera que "en este momento la oportunidad para acaparar el voto latino pertenece a todos si se alinean con nuestros deseos y necesidades”.

Esta entidad con casi 2,000 integrantes anunciará su apoyo al candidato que gane la primera ronda de elecciones.

Sin dar nombres, Cisneros señaló que uno de los candidatos (Gavin Newsom) decidió no estar presente en el foro, lo que mostraba que sus intereses no están con la comunidad latina.

Por su parte, David Lizárraga, fundador y director ejecutivo de TELACU Education Fund, indicó que los latinos buscan una revolución para estar a la par en términos de economía con otros grupos étnicos.

“En lugar de ataque buscamos protección, buscamos trabajos bien remunerados y seguros con la oportunidad al acceso al estudio y adquisición de negocios”, acotó.

“En este momento tenemos al exalcalde Villaraigosa para representarnos. No vamos a tener esta oportunidad en otros 10 años. Actualmente, nuestros senadores y gobernador son del norte de California, cuando aquí en el sur tenemos los votos”, dijo Lizárraga.

“Si llegas a nuestras puertas como candidato y nos dices que quieres trabajar con nosotros, por qué no escucharte y potencialmente darte nuestro voto. No nos des la espalda porque no te daremos el voto”, añadió.

Bárbara Torres, directora de la Iniciativa del Registro de Votantes para Latinos Progresivos, alentó a la comunidad a salir a votar.

“Esta es la hora del cambio… cualquier candidato puede ganar en la carrera si se centra en lo que el estado realmente necesita, en lo que la comunidad vulnerable necesita. Somos la mayoría en California, tenemos las fuerzas para hacer el cambio”, dijo Torres.

Una encuesta de Latino Desicions mostró que entre los latinos el 62 por ciento estaba totalmente de acuerdo en que los diseñadores de políticas en California deberían dar nuevos pasos para expandir el desarrollo de viviendas asequibles.

La vivienda asequible recibió la calificación más alta de cualquier problema de política planteado en la referida encuesta.

Matt Barreto, el principal propietario de Latino Decisions, señala que el valor medio de la vivienda en el Condado de Los Ángeles es de $658,000 y más de $900,000 en el área de la Bahía.

Justo detrás de viviendas asequibles, el 57 por ciento de los latinos dijo que los legisladores deberían tomar medidas para implementar un sistema de atención médica de pagador único.

Además, el 57 por ciento dijo que quiere aumentar los fondos para universidades públicas, y el 61 por ciento dijo que considera que es una buena idea aprobar el "Dream Act", permitiendo que inmigrantes jóvenes indocumentados trabajen en el país y finalmente soliciten la ciudadanía.

Y es que los jóvenes latinos en California constituyen la mayoría de la población estudiantil, pero enfrentan obstáculos enormes en las escuelas, incluyendo menos acceso a programas preescolares de calidad, clases de honores y consejería universitaria que sus compañeros blancos, según un reporte elaborado por Education Trust-West.

Si bien las preferencias de los votantes latinos serán bien estudiadas por los candidatos, tal vez el mayor atractivo provenga del candidato que pueda empatizar efectivamente con estas estadísticas.