Latinos recuerdan sus raíces en el Festival del Libro 2017

Latinos en Los Ángeles se reencuentran con su cultura con el inicio del Festival del Libro en la Universidad del Sur de California, y agradecen la participación del periódico HOY por haber invitado un gran número de talento artístico a su escenario.

“Estoy agradecido con la publicación por habernos traído a la comunidad de habla hispana un poco de literatura, cultura e inclusive una charla de inmigración”, sostiene María Francisca Mata, una residente de Cypress Park que permaneció fiel al itinerario de esta publicación.

Y es que para abrir el evento, no podía faltar la participación de los expertos de inmigración con una charla para infórmale a la gente sobre el panorama general que se vive actualmente en la nación.

“Es importante que en este momento de incertidumbre la gente se informe, tenga un plan y asista con los profesionales para hablar sobre su caso”, dijo Ricardo Pérez, presidente de la organización sin fines de lucro Ferias Legales, de la cual hubo varios representantes legales que estuvieron respondiendo preguntas a las personas sobre inmigración, del sistema penal y criminal.

No obstante, para Jacqueline Bustos, quien iluminó el escenario de HOY durante la feria fue el proclamado César Millán, mejor conocido como el “dog whisperer” y quien dio algunos consejos sobre cómo los dueños pueden educar a sus caninos y acercarse más a estas mascotas.

Latinos se acuerdan de sus raíces en el Festival del Libro César Millán brilla en el escenario de HOY (Selene Rivera / HOY)

Bustos, quien cargaba en sus brazos un perrito Chihuahua, sostuvo que siempre había querido conocer a Millán.

“El señor Cesar es una eminencia en todo el tema de perros, y cuando pasaba por el escenario de HOY, fue increíble ver que la publicación tenía como invitado a mi ídolo”, dijo Bustos mientras intenta hidratar a su mascota con una botella de agua.

A pesar de calor intenso que sobrepaso las temperaturas de los 80 grados, otros amantes de la lectura llegaron al festival que reúne anualmente a más de 150 mil personas. Otros escritores invitados fueron Eduardo Cholula y Manuel Benítez, quienes presentaron su libro “Paradojas de la creatividad”, el cual analiza las paradojas de la vida y encuentra a base de estas las respuestas a los problemas comunes que la gente puede tener en ciertas ocasiones.

Cholula, quien también es un orador de motivación y Benítez, muralista y artista plástico, agradecieron a los participantes por su apoyo y prometieron regresar hoy domingo para compartir algunas experiencias.

Por su parte, Teo Bermúdez, un residente de Los Ángeles que por primera vez participó en la feria, aprovechó para saludar a sus escritores favoritos.

“No todos los días te encuentras a gente que de verdad sabe escribir. Nuestros periódicos de Estados Unidos deben apoyar a nuestra gente para que presente sus trabajos ante la comunidad, pues hay mucha gente con talento”, agregó Bermúdez.

El escenario fue compartido también con WriteGirl, una organización sin fines de lucro que fomenta la escritura en las jovencitas de preparatoria.

Alexandra Pinto, quien de casualidad escuchó a algunas jóvenes que pasaron a leer en público sus escritos, quedó maravillada por el trabajo de la organización.

“No sabía que existía este tipo de asistencia para las jóvenes en Los Ángeles. Creo que con esta presentación el festival es un éxito, ya que también debemos estar expuestos los padres de familia a organizaciones que pueden ayudar a nuestras hijas en la escuela con el tema de la escritura”, dijo Pinto.

En el tema de la lectura, se presentaron también las escritoras latinas Anna Marie McLemore, Sandra López y Tania del Río. Tampoco pudo faltar el escritor José Salvador, que habló de su libro “Pájaros de Cuentos” y Mirtha Michelle, quien hizo la presentación de su libro “Letters to the Women Like Me”.

Para cerrar con broche de oro, la comunidad tuvo la oportunidad de apreciar el baile del Danzón, un género originario de Cuba que pronto hizo su entrada a la península de Yucatán y el cual ahora se ha extendido a todo México en los últimos 100 años.

“Siempre creí que el Danzón provenía de México”, dice Ángel Gutiérrez entre risas. “Ahora gracias a esta presentación, conozco un poco más sobre mi cultura”, agregó.