Latinos entre el incremento de indigentes en Los Ángeles: Activistas critican al gobierno local

A pesar de varios esfuerzos gubernamentales la población indigente ha aumentado en el último año hasta en un 23 por ciento en el condado de Los Ángeles, lo que deja a un total de 58 mil individuos sin hogar, según Los Ángeles Service Homeless Authority (LAHSA).

Dentro de las estadísticas, el número de niños indigentes aumentó un 41 por ciento y la cifra de jóvenes entre las edades de 18 a 24 se elevó en un 64 por ciento mientras la cantidad de latinos sin hogar se elevó hasta en un 63 por ciento.

Bajo el punto de vista de los expertos de LAHSA, el condado debe hacerle frente a la reducción de la creación vivienda asequible, que podría estar orillando a más personas a vivir en las calles. Esta observación es apoyada por los activistas comunitarios que exigen respuesta inmediata al problema.

Y es que el costo de rentas en el condado ha aumentado hasta en un 28 por ciento desde el año 2000, mientras el salario de las personas que alquilan hogar ha disminuido hasta un 8 por ciento, señala Peter Lynn, director LAHSA.

Esta situación tiene al borde de la indigencia a más de medio millón de personas en el condado, las cuales gastan más de la mitad de sus ingresos en renta. Al mismo tiempo, esta región se queda corta con unas 551,807 viviendas asequibles, según California Housing Partnership Corporation, una agencia que aboga por la vivienda económica.

Entre los afectados también se encuentran los enfermos diagnosticados con Sida con un aumento del 67 por ciento y los veteranos en un aumento menor.

Ante los números, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, culpa el aumento a las rentas elevadas. Al mismo tiempo, el supervisor del condado, Mark Ridley-Thomas, califica las cifras como “problemáticas”, apuntando a que la aprobación de la Medida H debe ser la herramienta segura para ayudar a los indigente.

La Medida H impone 25 centavos en el impuesto de ventas del condado durante los próximos 10 años, fondo que ayudará a los indigentes crónicos y las madres con hijos con vivienda, ayuda metal, asistencia para asegurar empleos, entrenamiento y tutoría. No obstante, la medida empieza a crear dinero a partir de octubre.

Por otra parte, los residentes de la ciudad de Los Ángeles aprobaron la Medida HHH, la cual tiene programado recaudar más de mil millones de dólares anuales para la construcción de unas 10 mil unidades.

Para José Rodríguez, miembro de The Vermont Manchester Colaborative, el problema es que ni el condado ni la ciudad están actuando con rapidez.

“Si el aumento en el costo de la vivienda se ve anualmente, y es un hecho que los salarios no están a la par de la inflación, los gobiernos locales debería haber actuado ante este problema desde hace mucho”, dice Rodríguez.

“Para cuando las nuevas medidas empiecen a dar dinero, el problema de la indigencia seguirá empeorando, queremos que nos digan que van a hacer ahora no en el fututo”, agrega Rodríguez.

Para Alberto Méndez, integrante de Interfeith Communities United for Justice and Peace, “los gobiernos no pueden atenerse a los fondos impuestos a los contribuidores. Lo que deben de hacer los funcionarios es pedir dinero en fondos del estado y fondos federales para acelerar la construcción de hogares asequibles necesarios en este momento”.