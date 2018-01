Latinas ‘presentes’ en la Marcha de las Mujeres

La Marcha de las Mujeres tuvo como meta alentar a la mujer al voto. Sin embargo, muchas latinas salieron de su hogares para expresar que este sector tiene mucha desventaja en este país, pero aun así están luchando por la igualdad.

Algunas de ellas admitieron haber sido hostigadas en el empleo, otras supieron que ganaban menos en sus trabajos por ser mujeres, a un gran número les preocuparon los recortes de salud mientras otras temen la deportación al terminarse su alivio migratorio con las pólizas del presidente Donald Trump.

Justina Villareal sostiene que hace cuatro años ella fue hostigada sexualmente por un colega de su trabajo, pero que en lugar de reprenderlo, su jefe le dijo a ella que se vistiera mas recatada.

“Estoy aquí porque como latina, minoría e inmigrante, estoy consciente que muchos de mis derechos son pisoteados a diario, y estoy cansando de eso”, dijo la señora de 40 años de edad.

“Las mujeres deben salir a votar por los candidatos que estén de acuerdo con nuestra postura y nos respeten como mujeres, así como hagan que en el lugar de trabajo se nos respete también”, recordó la residente de Lancaster.

Villarreal revive una y otra vez cómo cuándo ella se quejó con su jefe de hostigamiento sexual, este solo le dijo: “Te recomiendo que uses ropa menos provocativa y uses menos maquillaje para no distraer a tus compañeros de sus deberes”.

“Muchas mujeres son hostigadas a diario de una u otra forma, pero muchas no dicen nada por miedo a perder el empleo. Yo tuve que salir del lugar donde trabajaba. Era hora del movimiento #MeToo y el movimiento general de la mujer”, agregó Villareal.

Entre unos 400 mil participantes, Maribel Hernández alzó una pancarta que leía “Viva la Mujer”.

“Estoy aquí porque quiero ganar un salario digno, con el que pueda sostener a mi familia, ayudar a mis padres y vivir en un vecindario sin crimen”, dijo Hernández, de 29 años.

“Hace unos meses supe que ganó menos dinero que mis compañeros de trabajo a pesar de que todos somos cocineros… Es muy triste ver cómo la mujer tiene que pelear hasta por eso”, señaló la residente de Palms Springs.

La marcha del año pasado vio una gran variedad de prioridades defendidas aun cuando Trump no había tomado posesión, incluidos los derechos de las mujeres, la protección ambiental, el acceso a la atención médica, reforma de la justicia penal, derechos de voto, derechos de inmigrantes y derechos de las minorías gay, lésbico, transgénico y bisexual.

En esta ocasión, “las pesadillas de muchas mujeres de la minoría se hicieron realidad después de que el presidente ha tomado posturas agresivas sobre inmigración, relaciones internacionales, ambiente y salud”, dice Verónica Garza, otra participante.

“A mi familia, por ejemplo, nos ha quitado la paz pensando que mis padres podrían ser deportados en el algún momento después de que termine el alivio del TPS”, dijo Garza.

“Vale la pena salir a gritar, a sacar la tristeza, el miedo y el coraje por las injusticias que una sola persona y su gabinete están llevando a cabo solo porque no tienen corazón y tienen poder”, dijo Garza.