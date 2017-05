Las ventas de la mano con las protestas

Mientras miles de manifestantes protestaron en el centro de Los Ángeles en contra de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, los vendedores ambulantes también se hicieron presentes para marchar y vender sus productos.

Por ejemplo, en una esquina de la Broadway y Olympic se alineaban varios carritos de hotdogs, en la otra esquina rondaban los paleteros y los vendedores de camisetas, banderas y silbatos, la mayoría de ellos indocumentados en el país.

“Parece día de fiesta por la danza azteca y toda la gente que se ha congregado, pero no es así”, dice José Prito, a quien se le acercaba la gente para pedirle agua, refrescos y uno que otro dulce.

“Yo soy indocumentado y regularmente vendo en las calles de Los Ángeles, pero este día no puedo dejar pasar para apoyar a la comunidad y a la vez vender para mantener a mis hijos de 14 y 9 años de edad”, dice Prito, inmigrante de la ciudad de México.

Prito sostiene que en numerosas veces que sus hijos nacidos en Estados Unidos le han preguntado que si lo van a deportar a él y a su esposa, “yo les digo que no se preocupen. Que todo va a estar bien. No sé por qué Trump odia tanto a los inmigrantes, no todos somos criminales”.

Refrescos y sabritas entre gritos y cantos a favor de una reforma.

A unos pasos de Prito se encuentra Jalin, quien vende banderas y busca traer el ojo de los manifestantes.

“Las banderas chicas son a dos dólares y las grandes a 15”, dice la joven de 20 años quien no reveló su apellido.

“Yo nací en Estados Unidos, pero mis padres son indocumentados. Y aunque yo voy a la universidad, tengo que ayudar a los gastos de la casa. Así que vine a vender y a la vez apoyar porque me preocupa la situación anti inmigrante”, dice Jalin.

Asimismo, Reina Suárez vende hotdogs a 3 dólares. Su meta del día es hacer por lo menos unos 300 dólares.

Los carritos de perros calientes se alinean para empezar a marchar a lado de los protestantes.

"Yo marcho y vendo, no me queda de otra. Tengo dos hijos de 7 y 10 años de edad que nacieron en este país, y como madre soltera debo llevar el pan a la mesa”, dice Suárez.

“Mis hijos querían venir conmigo a la protesta, pero yo les dije, ‘mejor quédense en la escuela y estudien muy fuerte para que podamos salir adelante. Yo me encargo de la comida y de gritar por ustedes’...”, dice la madre, quien lleva 15 años como indocumentada en Estados Unidos.

De acuerdo a Suárez, no solo los ambulantes latinos aprovechan de estas protestas para vender sus productos, también “hay muchos afroamericanos que nos han copiado y se han puesto a vender. Todos tenemos necesidades”, agrega.

Por su parte, en una declaración el Departamento de Policía de Los Ángeles sostiene que durante el evento “los vendedores ambulantes no son la prioridad” sino “mantener el ambiente pacífico durante las protestas”.