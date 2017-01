Las Fotos Project: Ayuda a adolescentes a combatir problemas personales y comunitarios

Verónica Rivera siempre ha querido tomar clases de fotografía. Sin embargo, señala la adolescente de 14 años de edad, la falta de dinero le impide practicar su pasatiempo favorito.

“Si tuviera una cámara me la pasaría tomando fotos. A veces sin un algo productivo que hacer, es fácil desperdiciar el tiempo en el chisme de las redes sociales, jugando juegos de tele o viendo ‘reality shows’…”, dice Rivera entres sonrisas de consolación.

Lo que esta adolescente no sabe es que existe una organización sin fines de lucro con el nombre de Las Fotos Project que puede hacer sus sueños realidad.

El programa de fotografía, basado en la región de Los Ángeles, tiene la misión de lograr un cambio positivo en las adolescentes que enfrentan adversidades o provienen de familias de bajos recursos a través de tutorías individuales, cursos de fotografía y proyectos de campo asignados.

Las Fotos Project, que empezó a ofrecer sus servicios desde hace seis años, brinda una salida creativa para las estudiantes animándolas a expresar sus talentos artísticos y explorar su imaginación, al mismo tiempo que construyen confianza en sí mismas, sostiene Laura Gonzalez, gerente de programación de Las Fotos Project.

Las estudiantes de Las Fotos Project son adolescentes entre las edades de 11 a 18 años que no tienen acceso a equipos de fotografía o programas de arte.

Con esto en mente, “tenemos una profesora artista y mentores para que las menores completen sus actividades. Asimismo les prestamos la cámara y otras herramientas. La meta final es que puedan exhibir su trabajo a final de cada semestre ante el público”, dice Gonzalez.

“Una cámara es una herramienta que no exige mucho, no intimida, y a través de esta ellas pueden descubrir sus intereses, inclusive descubrirse a sí mismas”. Cada proyecto también les brinda la oportunidad de aprender a comunicarse y solucionar problemas, al mismo tiempo que fomentan su aprendizaje artístico”, dice Gonzalez.

Con este núcleo de principios, adolescentes de comunidades como Boyle Heights, Watts, Koreatown, East Los Ángeles, Huntington Park, MacArthur Park, South Central Los Ángeles y varias otras regiones, se benefician anualmente.

“El cambio más grande en las chicas es que aprenden muy bien a desenvolverse”, afirma Gonzalez mientras Nimsy Rivas, de 17 años de edad corrobora el hecho.

“Empecé con Las Fotos Project en el 2015 y me gustó mucho”, dice Rivas, estudiante de Augustus F. Hawkins High School, en el sur de Los Ángeles.

Las Fotos Project: Una ayuda para adolescentes para combatir problemas personales y comunitarios

“Ahí he aprendido a socializar con otras jóvenes, porque puedo ser muy tímida. He descubierto también que existen diferentes tipos de expresión de arte y que puedo enfocarme mejor en las clases de la escuela. Además, he descubierto el papel importante que como adolescentes podemos tener en la sociedad”, agrega Rivas.

Entre los programas sobresalientes de Las Fotos Project, se encuentra “Esta Soy Yo”, un programa de mentores para niñas de 11 a jóvenes de 18 años de edad. El programa provee pensamiento crítico, comunicación visual y alfabetización mediática a través de una serie de actividades de desarrollo personal. Sus componentes utilizan una metodología de fotografía terapéutica y un modelo de aprendizaje basado en proyectos.

Esta Soy Yo atiende a aproximadamente 100 estudiantes cada año a través de sesiones de 12 semanas en la primavera y el otoño, así como un intensivo campamento de verano de 4 semanas.

Así también se ofrece “Digital Promotoras”, donde las líderes jóvenes usan medios sociales, fotoperiodismo y multimedia para promover la conciencia de las disparidades de salud que enfrentan sus comunidades. Las estudiantes de entre 15 a 18 años, identifican un problema, informan a los residentes sobre los diversos recursos disponibles y trabajan juntos para construir comunidades más saludables. Cada año, 30 estudiantes se reúnen semanalmente durante nueve meses.

Otro programa especial es “Limitless” o “Sin Limites”, en el cual las jóvenes de 11 a 14 años de edad que experimentan depresión, ansiedad o estrés, trabajan en un ambiente seguro para compartir su historia a través de la fotografía. El programa sirve a unas 25 estudiantes anualmente.

Por último se encuentra “Exposures”, un programa de intercambio intercultural que establece las artes como un lenguaje común entre las jóvenes de diversas comunidades. A lo largo de nueve meses, 25 mujeres de 15 a 18 años, participan en actividades en línea para conectarse con jóvenes de diversas culturas a través de Estados Unidos. Estas interacciones construyen una mejor comprensión y aceptación de diferentes culturas, idiomas, valores y otros factores que hacen que las comunidades multiculturales sean tan vibrantes, complejas e intrigantes, según la organización.

Para más información visitar http://lasfotosproject.org/contact

o escribir a info@lasfotosproject.org