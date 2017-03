Gracias a sus numerosas y nuevas construcciones, el centro de Los Ángeles es para muchos un lugar de vida, sin embargo, esas mismas edificaciones son para otros, el lugar perfecto para el suicidio.

Según el Departamento de Policía de la ciudad, anualmente ocurren alrededor de media docena de incidentes donde la gente sube a estos lugares para intentar suicidarse, algunos lo logran otros no.

En lo que va del año, tres personas han logrado entrar a estas edificaciones en su intento por encontrar la muerte, y este pasado martes fue el día escogido para una de ellas.

A eso de las 4 de la tarde, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, se subió a una grúa y se encerró en la cabina del operador ubicada en una zona de construcción en la cuadra 100 West Cesar Chaves Avenue, cerca de la calle Olvera.

Los trabajadores apagaron la máquina para que la mujer no pudiera operarla. Durante el plan de rescate, la mujer salió de la cabina y caminó alrededor de la plataforma con un cordón negro alrededor de su cuello y escalando hasta el borde de la plataforma.

Tres horas más tarde, un equipo de seguridad especial de la ciudad, logró bajarla de la grúa.

Las construcciones de Los Ángeles imanes para los suicidas AP AP

Sin embargo, no solo son civiles los que buscan la muerte en las numerosas construcciones, también los mismos trabajadores de la construcción.

El año pasado, el 17 de marzo, un electricista se cayó del piso 53 del proyecto Wilshire Grant Hotel. Las autoridades determinaron el caso como suicidio.

Joseph Sabbatino, de 36 años de edad, apenas se encontraba en el segundo día de su trabajo cuando se aventó a su muerte. Según la compañía, el hombre no contaba con casco porque su trabajo no era operar más arriba del tercer piso.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) examinaron recientemente la frecuencia de suicidios entre diferentes grupos ocupacionales y encontraron que la construcción tenía la segunda tasa más alta con hasta 53.3 suicidios por cada 100,000 trabajadores.

Según datos de la organización Action Alliance for Suicide Prevention, los lugares de trabajo en los que se ven estos decesos incluyen construcciones de puentes y edificios. Estos tipos de suicidios en la comunidad pueden desencadenar los pensamientos suicidas de otras personas o la depresión de los trabajadores del sitio.

Para la sicóloga privada Lilia Hernández, todo edificio alto incluyendo las construcciones pueden ser el lugar para el suicidio, ya que las personas en crisis desean cerciorarse de que no van a quedar lesionadas.

“En estos casos, la persona en crisis busca de cierta forma la atención aunque desea morir. En muchas ocasiones las autoridades pueden disuadirlas del intento, y entonces los suicidas tienen la oportunidad de pensar bien entre la muerte o la vida”, dice Hernández.

Para el Departamento de Obras Públicas de Los Ángeles, los casos son una pena. No obstante a la hora de preguntarles cuáles son los reglamentos de seguridad para que los civiles no puedan tener acceso a las construcciones, estos no tienen comentario.

Un vocero nos dijo que este es un tema de protección para los peatones y no un tema de seguridad, por lo cual la ciudad solamente se cerciora de que las construcciones instalen pasillos y techos para que los peatones evadan la zona de trabajo.

El vocero agregó que las personas saben que está prohibido entrar a las construcciones y, que de hacerlo, estas están burlando la ley y pueden enfrentar cargos por traspasar una propiedad.

Por su parte un experto en materia de construcción comentó a Hoy que pese a la idea general de que estos incidentes ocurren durante la noche, lo cierto es que la mayoría suceden durante el dia, horas en que las contruccuones no cuentan con un vigilante ya que esto representa un gasto extra para los proyectos.

"Ni gobiernos ni empresas privadas quieren pagar por un vigilante más", dijo la fuente.

La agencia OSHA (Ocupational Safety and Health Adnimistration) encargada de implementar las leyes de seguridad legislativas, señala en una declaración lo siguiente:

“Los controles de seguridad de ingeniería en las obras de construcción protegerán a todas las personas en el sitio de los riesgos de seguridad si son empleados o no. Dichos controles incluirían barandales alrededor de los riesgos de caída, cubiertas protectoras para los riesgos de empalamiento, cubiertas sobre peligros eléctricos, guardamientas de máquinas, etc.”

La declaración agrega: “Los controles administrativos de seguridad en los sitios de construcción protegerán a los empleados, pero probablemente no protegerán al público. Dichos controles incluyen políticas y procedimientos de seguridad escritos, reglas de seguridad, supervisión, programación y capacitación”.

Respecto al equipo de protección personal en las obras de construcción, este “protegerá a los empleados, pero probablemente no proteja al público. Dicho equipo incluye respiradores, cascos, guantes, zapatos de seguridad, chalecos reflectantes, protección personal contra caídas, etc.”.

Cal/OSHA sostiene que se requieren muchos controles de ingeniería para ser implementados en primer lugar y se usan controles administrativos y equipo de protección personal donde los controles de ingeniería no son capaces de controlar el peligro.