Lanzan herramienta para ayudar a padres de familia a navegar el sistema escolar.

Con dos hijos en la primaria y en la preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Norma Paredes admite que en ocasiones le es difícil pedir ayuda cuando se trata de encontrar clases después de la escuela o información sobre asambleas de educación.

“Con niños en escuelas diferentes, a veces me frustra tener que ir en persona para hacer preguntas. En muchas ocasiones yo misma envió a mis hijos a preguntar, pero me gustaría tener otro tipo de material para entender mejor el sistema y aprovechar lo que el distrito puede brindarles para darles un mejor futuro”, sostiene Paredes.

Para la lista de padres con dudas como la residente de Boyle Heights, United Way of Greater Los Angeles y la Coalición para el Éxito Estudiantil de Los Ángeles (CLASE) han diseñado un “Conjunto de Herramientas de Participación para Padres” con la meta de navegar el sistema de LAUSD y determinar si su escuela está apoyando adecuadamente a su hijo hacia la graduación y la universidad.

El objetivo de este conjunto de herramientas es ayudar a fortalecer y apoyar las asociaciones entre padres y maestros así como crear una conversación sobre fondos inadecuados para poblaciones estudiantiles de alta necesidad y alentar a las escuelas a repensar las asignaciones presupuestarias.

El Conjunto de Herramientas es una guía en español e inglés que puede imprimirse. La guía explica cómo se evalúa el progreso académico de sus hijos; monitorea las inversiones de cada escuela y ayuda a dirigirlas hacia el éxito académico del estudiante. Además, les enseña a los padres a hacer preguntas que les permitan acceder a los recursos necesarios para sus hijos.

Asimismo, la guía también provee información sobre cómo los padres pueden aprender más sobre el presupuesto de su escuela bajo el nuevo sistema de financiamiento estatal y cómo evaluar si las inversiones de la escuela están alineadas con las necesidades del estudiante.

Para dar a conocer la herramienta, organizaciones comunitarias sin fines de lucro estarán promoviendo la información en sus centros. Entre las organizaciones se encuentran Families in Schools, Educators 4 Excellence, Community Coalition, Center for Powerful Public Schools, Central American Resource Center (CARECEN), InnerCity Struggle, Mexican American Legal Defense y Educational Fund (MALDEF).

En compromiso con la comunidad, “estamos trabajando continuamente con los padres de familia para identificar las mejores estrategias para presentar consejos que puedan informar, que sean sensiblemente culturales y que tengan un impacto en la educación de los menores”, dijo Elise Buik, presidente y directora ejecutiva de United Way of Greater Los Angeles.

La herramienta que en ingles lleva el nombre de Parent Egagement Toolkit, “es la guía de recursos que nos faltaba”, sostuvo Maria Elena Meraz, directora ejecutiva del Instituto para la Educación de la Calidad (PIQE), una organización sin fines de lucro que crea asociaciones entre padres, estudiantes y educadores para mejorar Los resultados educativos y la cual también contribuyó a la herramienta.

“Aunque hemos logrado progreso, todavía hay mucho por hacer para asegurar que los estudiantes de familias de bajos ingresos, menores de crianza y estudiantes de inglés como segundo lenguaje reciban los recursos necesarios”, a agregó Marez.

Para obtener la guía contactar a Sara Mooney at United Way of Greater Los Angeles al (213) 808-6290 o via E-mail at smooney@unitedwayla.org. Para recibir la guía en español, contactar a Cristina Castañeda de Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) o llame al (213) 639-2512 x. 162 o via E-mail a ccastaneda@maldef.org.