La 'migra' puede utilizar Facebook para rastrear y deportar a indocumentados

Si alguien es inmigrante indocumentado y no lo encuentran en su hogar, el trabajo o afuera de cortes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría encontrarlo a través de Facebook para poder deportarlo.

Un informe de The Intercept, una organización de periodistas que expone la corrupción política a nivel nacional, sostiene que la entidad tiene la capacidad de usar datos de la herramienta que revelan un registro de cuándo se accedió a una cuenta, y las direcciones IP correspondientes a cada inicio de sesión.

Según el informe “los agentes pueden combinar estos datos con otros registros rutinariamente utilizados, como registros telefónicos, para identificar su ubicación”.

Ademas, pone un ejemplo de una persona acusada de abuso sexual de una menor que fue localizada de esta forma.

The Intercept informa que la Ley de Comunicaciones Almacenadas permite que las autoridades soliciten información a terceros titulares de registros, incluido Facebook.

Por su parte, Facebook corroboró este punto, diciendo que "ICE nos envió un proceso legal válido en una investigación que involucraba a un depredador infantil activo", explicando que respondió a esta solicitud "con datos consistentes con nuestros estándares de divulgación de información públicamente disponibles".

La referida red social agregó que "no proporciona a ICE ni a ninguna otra agencia de cumplimiento de la ley acceso a datos especiales para ayudar a hacer cumplir la ley de inmigración".

Sin embargo, la noticia no le sorprende a los activistas pro-inmigrantes, ya que en septiembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla en el Registro Federal con la meta de incluir información identificable de la gente que usa las redes sociales a los archivos de inmigración del departamento “para evaluar a las personas que solicitan la residencia o algún tipo de visa”.

La regla que está prevista para entrar en vigor el 18 de octubre, da paso a los agentes a revisar también las redes sociales (como Facebook e Instagram) de ciudadanos y residentes permanentes, porque éstos son los que aún tienen familiares que podrían regularizar su estatus.

“El DHS ha establecido un equipo de tácticas para usar los medios sociales para examinar a los solicitantes de beneficios de inmigración", dijo John Roth, inspector general de la agencia gubernamental.

"En conexión con ese esfuerzo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) iniciaron el mismo proyectos piloto para ampliar la examinación de los solicitantes de inmigración en las redes sociales”, agregó.

Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace, destacó que lo importante es no revelar el estado migratorio cuando se utilizan estos u otros medios.

“Los intereses del gobierno actual no son los mejores para la comunidad inmigrante. Le aconsejo a los indocumentados en este momento conservarse fuera de problemas con la justicia, y hacer voluntariado para alguna organización no lucrativa o iglesia”, dijo Fuentes.

Ángela Sanbrano, directora de Red Mexicana de Organizaciones y Lideres Migrantes, dijo que “en estos momentos se espera todo de nuestro gobierno que solamente ve por sus propios intereses”.

“Debemos estar informados de nuestros derechos, participar en las marchas y no temer”, concluyó la activista.