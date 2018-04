La generación del milenio azotada por las elevadas rentas

Angélica Carrillo, de 29 años de edad, paga hasta 1,200 dólares por un pequeño apartamento a las orillas de Los Ángeles. La mayor parte de su cheque como contadora, se va en la renta del lugar.

“Desde que empecé a vivir sola, nunca he visto y no creo nunca ver que las rentas disminuyan, por eso estoy pensando en comprar mi propio hogar. El dinero que tengo que pagar por mes es ridículo, pero no comparado a otras personas de mi edad que pagan aún más”, sostiene.

De hecho los "milenios" pagan hasta 92,600 dólares en renta cuando cumplen los 30 años de edad, a pesar de ganar más que las generaciones anteriores, reveló un nuevo estudio del rastreador de la industria RENT Cafe.

“En nuestra búsqueda acudimos al Censo de Estados Unidos para arrojar luz sobre este tema [del gasto en las rentas], y analizamos el ingreso total de cada generación y el alquiler total pagado, durante un período de 8 años (desde los 22 a 29 años inclusive)”, sostiene RENT Café.

Las comparaciones

“Nuestro estudio viene a demostrar que sí, los 'millennials' sí soportan el peso de una carga de alquiler muy pesada y pagan una tonelada de dinero en concepto de alquiler”, agrega.

Asimismo, las cifras también muestran que su ingreso medio total es el más alto entre las generaciones, ganando alrededor de 206,600 en 8 años. Sin embargo, gastan el 45% de este ingreso en el alquiler entre las edades de 22 y 30, que es más que el 30% recomendado.

De hecho, ninguna de las dos generaciones anteriores logró mantener la carga del alquiler por debajo del 30%, con la generación X sufriendo una carga de alquiler del 41% y los "baby boomers" del 36%.

La generación X, por ejemplo, obtuvo un ingreso medio total de $202,100 durante esos ocho años y pagó $82,800 en alquiler a los 30 años.

Por su parte, los "baby boomers" obtuvieron un ingreso medio total de $195,700 durante ese período y pagaron $71,000 en alquiler.

Estas cifras muestran una brecha sorprendente, ya que los 'millennials' están pagando $21,600 más en renta que los 'baby boomers' durante ese mismo período de ocho años.

Las cosas son aún peores para los jóvenes de la generación del milenio. Ellos ganan un ingreso medio total de $207,200 entre las edades de 22 a 30, pero pagan $97,400 en alquiler. Y están dedicando el 47 por ciento de sus ingresos a la renta.

Golpeados por otros gastos

Los "milenios" enfrentan una variedad de otros desafíos económicos más allá de pagar el alquiler. Una de las más grandes es la creciente deuda de préstamos estudiantiles, que muchos economistas consideran la razón por la que los "milenios" no pueden comprar casas.

También tienden a gastar más en cosas no esenciales, como paseos en Uber, café costoso y salir a comer afuera, dice el informe.

Para Carrillo, las deudas son parte de la vida de las personas de su generación.

“Es cierto que nadie quiere tener deudas, pero la mayoría las tiene y de hecho las vemos naturales. El sistema está creado para seguir debiendo dinero a la escuela, a los bancos… etcétera”, dice Carrillo.

“Pero no por eso nos vamos a afligir. Por ahorrar lo de un café o una cena con las amistades no soluciona ni el alto costo de las rentas ni las deudas grandes”, señala.

Muchos "milenios" prefieren vivir en áreas urbanas y grandes ciudades, lo que aumenta aún más sus costos.

Más allá de eso, se espera que los inquilinos de la Generación Z paguen más de $102,000 en alquiler cuando lleguen a los 30 años.

Aunque no muy diferente a los "milenios", los “Gen Zers” son más conocedores de la tecnología y altamente dependientes de esta. Como resultado, sus futuros hogares deberán satisfacer sus necesidades tecnológicas.

Siendo una generación más sedentaria, los expertos de la industria dicen que ya no necesitarán servicios como piscinas o centros de ejercicios, sino laboratorios de computación y salas de juego.

¿Es fácil comprar hogar para los "milenios"?

RENT Cafe sostiene que muchos "milenios" no han logrado comprar hogar, ya sea por deudas escolares o porque no han puesto su dinero donde deben.

Por otra parte, un reporte de Bankrate.com revela que California es el más difícil de los 50 estados, para adquirir una propiedad, especialmente para los "milenios" y primeros compradores.

Enseguida de California se encuentra Hawaii, Nueva York, Louisiana, Mississippi y Rhode Island.

La asequibilidad es un gran problema para los compradores que buscan adquirir vivienda por primera vez, especialmente en estados con grandes y crecientes áreas metropolitanas, dice Rolf Pendall, codirector del Centro de Políticas de Vivienda y Comunidades Metropolitanas del Instituto Urbano.

"Cuando usted tiene un estado como California, donde los precios de la vivienda son realmente altos y la vivienda de alquiler es también muy cara, a menos que tenga acceso a la riqueza de alguna fuente que no es su trabajo, va a ser muy difícil para usted acumular suficiente dinero para un pago inicial, y también el tipo de crédito que necesita para entrar en el mercado de la vivienda", subraya Pendall.

La única forma de asegurar la compra de un hogar es ahorrar lo máximo que se pueda para un "enganche". Sin embargo, los jóvenes se ven a diario abatidos por el incremento de las rentas, concluye Pendall.