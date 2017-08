Isabel Cárdenas, testimonio, memoria y compromiso que colocan la bandera de El Salvador en alto

“La importancia del Día del Salvadoreño es sumamente crucial para la identidad del salvadoreño y salvadoreño-americano en el exterior. Nos da raíces, cultura e historia. Un símbolo de que no somos invisibles, pero una población llena de tradiciones.

Fecha: Viernes 4 de agosto de 5 pm a 10 pm; sábado 5 y domingo 6 de 10 am a 10 pm

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de agosto de 10 am a 9 pm

“Este evento es para que la gente salvadoreña en este país no se olvide de su cultura, ni de sus raíces”, reconoció Cárdenas con mucho orgullo, porque cree que su esfuerzo, que ahora representa un legado, ha servido para posicionar el nombre de la nación que la vio nacer.

Al repasar su trayectoria, revela que la mayor parte de su vida ha estado vinculada al activismo, pues antes de conformar el primer comité de solidaridad con el pueblo salvadoreño, en 1977, fue co-fundadora del Women of Motion Picture Industry (WOMPI), en 1960.

“Cuando me preguntaban de dónde era les respondía que de El Salvador y me decían: ‘¿En qué parte de México queda?’”, relató la líder comunitaria, asegurando que en su vecindario ella tampoco conocía a más salvadoreños, a diferencia de su familia.

Esta activista, de 78 años de edad, llegó a Los Ángeles en 1948, entonces era de apenas 9 años. Lejos dejó su natal San Miguel, en el oriente del “Pulgarcito de América”, y rápidamente se incorporó a una sociedad donde su patria no aparecía en el mapa.

Cortesía / Angelina Valencia Angelina Valencia, directora de comunicaciones de la oficina del Concejal Curren Price. Angelina Valencia, directora de comunicaciones de la oficina del Concejal Curren Price. (Cortesía / Angelina Valencia) (Cortesía / Angelina Valencia)

ANGELINA VALENCIA

Directora de comunicaciones

Oficina del Concejal Curren Price

“El Día del Salvadoreño es una oportunidad para que brille nuestra historia, cultura y tradiciones, pero lo más importante es reconocer a nuestra gente. En mi caso, mientras he vivido he vivido en Estados Unidos durante más de tres décadas, siempre me aferro a mis raíces y patrimonio porque es quien soy en el interior.

Historias como la mía, de personas en posiciones como yo, se han vuelto más comunes, pero no es suficiente. Hay que lograr más representaciones en el espectro político, privado, liderazgo, negocios, medicina, academia y tecnología. En particular, debe mejorar la presencia de las mujeres salvadoreñas, porque somos vitales para el futuro de nuestras familias y comunidades”.

Soudi Jiménez / HOY Nicolás 'Nicky' Orellana, propietario de la cadena de tiendas Nicky's Sports. Nicolás 'Nicky' Orellana, propietario de la cadena de tiendas Nicky's Sports. (Soudi Jiménez / HOY) (Soudi Jiménez / HOY)

NICOLÁS ‘NICKY’ ORELLANA

Propietario de tienda Nicky’s Sport

“El Día del Salvadoreño debería ser un arraigo cultural, una celebración que profundice más nuestras raíces en un país extraño. Nosotros como comunidad aportamos mucho en cuanto a impuestos a la ciudad de Los Ángeles, a nivel estatal y federal. Nuestro aporte es grande porque somos una comunidad emprendedora, manejamos muchos negocios en diferentes ramas”.

Cortesía / Raúl Mariona Raul Mariona, presidente de UNICOMDES, organización que impulsa el festival del Día del Salvadoreño sobre el bulevard Venice y avenida Vermont. Raul Mariona, presidente de UNICOMDES, organización que impulsa el festival del Día del Salvadoreño sobre el bulevard Venice y avenida Vermont. (Cortesía / Raúl Mariona) (Cortesía / Raúl Mariona)

RAÚL MARIONA

Presidente de UNICOMDES

“El Día del Salvadoreño nos visibiliza y reconoce que contribuimos al engrandecimiento de este país, somos parte del empuje. Esta celebración es una demostración cívica, cultural y religiosa, y es un rescate de nosotros mismos. Nosotros lo que queremos es llevarle la contraria a la inercia histórica y que nuestra cultura no muera en la tercera generación como dicen los estudios. Esta es una resistencia a no perder nuestras raíces e identidad”.