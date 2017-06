Inmigrantes mexicanos viajan a votar a su tierra

Las elecciones en los estados de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala no pasan desapercibas en el exterior; los inmigrantes de entidades que no cuentan con el voto foráneo se desplazarán a sus municipios de origen previo a las votaciones.

Nérida Vargas, presidenta de la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos, viajará a Aguacatlán, en donde se elegirá presidente municipal, así como en 19 otros ayuntamientos, además están en disputa 30 diputaciones y el puesto de gobernador.

“Unos volamos viernes y otros el sábado”, aseguró la inmigrante, radicada en el Sur de California desde 1988, al señalar que en los dos últimos comicios en su municipalidad han ganado candidatos con 45 votos, cuando aquí hay clubes con hasta a 350 miembros de ese lugar.

“Podemos hacer la diferencia”, indicó la nayarita.

En varios estados, el voto desde el exterior es parte del proceso democrático; sin embargo, en Nayarit a pesar de las gestiones, los diputados y gobernador de turno no han atendido ese clamor.

Al viajar, agregó Vargas, presionarán a los políticos para impulsar la reforma electoral y también para que se establezca una oficina gubernamental de atención al migrante, que ofrezca actas de nacimiento, cartas de identidad y comprobantes de estudio a sus connacionales.

“Lo hemos solicitado al Congreso”, explicó la líder comunitaria, pero los legisladores han ignorado la petición, por lo que se harán sentir con el voto hasta que escuchen sus demandas. “Necesitamos que se nos tome en cuenta como inmigrantes”, subrayó.

En el 2006, los inmigrantes mexicanos votaron por presidente por primera vez desde el exterior; desde entonces, los estados han ido cambiando las leyes para incorporar a esta población en el proceso electoral.

Los oriundos de Zacatecas, Oaxaca y Aguascalientes eligieron a su gobernador en el 2015, emitiendo el sufragio desde Estados Unidos; en las elecciones que se realizarán este domingo, 4 de junio, han votado vía postal los inmigrantes del Estado de México y Coahuila.

Noé Sandoval, residente en Los Ángeles, dejó el territorio mexiquense a finales de los ’80; no obstante, por motivos de negocios viaja con frecuencia a su tierra natal y, aunque no podrá votar porque no se registró, cree que su opinión incidirá en el voto de sus familiares.

“El Estado de México ha sido priista por muchos años, ha estado en manos de esos millonarios y está difícil competir con ellos”, dijo el empresario, en referencia al Grupo Atlacomulco que controla al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esa entidad.

“No vemos cambios en la política, siempre es lo mismo, a menos que gane Morena entonces habría pequeños cambios”, agregó Sandoval, al decantarse por Delfina Gómez Álvarez, maestra de profesión, que compite por la gubernatura representando al Movimiento Regeneración Nacional.

El Estado de México elegirá gobernador, en donde el PRI ha gobernado por 88 años; mientras que en Coahuila se votará por el jefe de gobierno, 25 diputaciones estatales y 38 alcaldías municipales.

Entretanto, en Veracruz los electores decidirán el futuro de 212 ayuntamientos; en una elección extraordinaria, en Tlaxcala se votará por siete presidencias de comunidad; y en Oaxaca se realizará la elección de un concejal en el municipio de Santa María Xadani.