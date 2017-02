Inmigrantes en Los Ángeles son sostén crucial en la economía local

En las palabras del nuevo presidente Donald Trump, los inmigrantes son criminales, violadores y “no los mejores” ciudadanos que otros países pueden ofrecer. Sin embargo, los inmigrantes contribuyen significativamente a la economía de la ciudad y el condado de Los Ángeles, revela un informa de la Nueva Economía Americana, una coalición bipartidista de alcaldes que apoyan una reforma migratoria.

Las estadísticas destacan que los inmigrantes contribuyeron 232 mil millones al producto interno bruto del condado en el 2014.El informe también indica que el 53.6 por ciento de residentes son dueños de sus propios negocios.

Estos mismos, pagaron 17.3 mil millones en impuestos federales en 2014; En la ciudad, esa cifra es 6.9 mil millones. Los impuestos estatales y locales de los inmigrantes totalizaron 7.9 mil millones en el condado y 3.2 mil millones en la ciudad.

Los números “nos dice en ciertos términos lo que ya sabíamos, lo que podemos ver caminando por todos los días aquí en Los Ángeles", sostuvo el alcalde Eric Garcetti ante la prensa.

"Esto es lo que somos. Esto es lo que son nuestros valores. Esto es lo que estamos haciendo. Reconocemos a los inmigrantes como fuente de fortaleza, como fuente de prosperidad”, señala Garcetti tras conocer los resultados del estudio.

Las estadísticas llegan en un momento donde el índice de crimines por odio racial ha aumentado y las autoridades federales han autorizado redadas en contra de la inmigración indocumentada en la región de Los Ángeles, dice Marisol Acevedo, residente de Los Ángeles.

“Me siento contenta. A veces como indocumentada me pregunto qué hago en un país donde no me quieren, pero la realidad es que aún así trabajo, hago impuestos y contribuyo a la economía con mis compras”, dice Acevedo.

Para Manuel Prieto, otro residente, las cifras son alentadoras: “Ya sabemos nuestra contribución, pero al dar a reconocer estos números de forma oficial, habla volúmenes de los inmigrantes”.

Gil Cedillo, concejal de Los Ángeles, sostiene que para hablar es importante basarse en hechos reales, ya que el estudio afirma que “los inmigrantes no son asesinos o violadores. De hecho son los mejores y más inteligentes”.

Aunque los inmigrantes componen el 37.8 de la población, estos también son el poder de compra que asciende a los 70.7 mil millones de dólares anualmente.

Asimismo, los inmigrantes están bien representados en la fuerza de trabajo local, constituyendo el 43.2 por ciento de las personas empleadas en el condado. En la ciudad esa cifra es aún mayor con un 46.7 por ciento.

Uno en cinco residentes del condado de Los Ángeles es latino inmigrante, sostiene la investigación. Al igual, uno en 10 personas es asiático inmigrante.

Las cifras del estudio incluyen inmigrantes sin documentos legales en el país.

El Migration Policy Institute estima que el condado de Los Ángeles tiene aproximadamente 1,060,000 de residentes que se encuentran en el país ilegalmente.

"Del entretenimiento a la innovación, a la educación y la pequeña empresa, nuestro economía es más fuerte y nuestras comunidades son mejores porque los inmigrantes son parte de ello”, dice Gary Toebben, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles.