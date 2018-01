Inicia la última reinscripción para salvadoreños amparados en el TPS

Las personas oriundas de El Salvador inscritas en el Estatus de Protección Temporal (TPS) gozarán de los últimos 18 meses en este programa, pero para acceder a ese beneficio tendrán que enviar sus formularios en los próximos 60 días, cuyo plazo comenzó hoy y se extenderá hasta el 19 de marzo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que los amparados en este alivio ya pueden renovar el permiso de trabajo y la protección a la deportación, a la que tienen derecho mientras el programa esté vigente, el cual quedará anulado a partir del 9 de septiembre de 2019.

“Siempre he sido de las primeras, nunca me gusta dejarlo a última hora”, comentó Eugenia Cruz, quien fue una de las primeras 10 personas que acudieron al consulado a completar los formularios de TPS.

Entre la resignación y la esperanza, Cruz tiene temor que al vencerse este programa tenga que retornar a su municipio de origen, Mejicanos, al norte de la capital salvadoreña.

“No podemos regresar a nuestro país, hay tanta delincuencia”, aseguró, por eso se ha propuesto buscar asesoría legal. “Estoy dispuesta a luchar”, agregó.

Con el anuncio oficial, los 18 consulados en la Unión Americana brindarán asistencia gratuita en el llenado de formularios.

En Los Ángeles, este jueves se tenía instalado cinco equipos de computadoras y el personal, que comprende de 27 empleados, también tiene instalado el programa para completar las solicitudes, quienes se irán incorporando en la medida que la demanda aumente.

“Hay TPS para 18 meses más”, advirtió María Mercedes López, cónsul general de la sede diplomática local, señalando que los usuarios deberán reinscribirse en el plazo estipulado; y para tal fin, se deberán presentar las copias de la última reinscripción y los dos “money orders” que serán enviados al DHS.

En total, los beneficiarios de este programa pagarán 495 dólares.

“Por favor, después de reinscribirse, inmediatamente busquen asesoría legal”, clamó la cónsul López, al reiterar que lo mejor es buscar a organizaciones no lucrativas que cuentan con abogados de inmigración.

En conferencia de prensa, Vanessa López (centro) relató su experiencia al conocer sobre la cancelación del TPS. En la imagen, aparece a la derecha la cónsul María Mercedes López.

De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), en el TPS hay 263,282 personas registradas. De esa cifra, según The Center for Migration Studies of New York, alrededor de 49,100 residen en California.

A fin de proveer servicios a esa población, la Arquidiócesis de Los Ángeles ofrecerá talleres, foros informativos y asesoría legal en parroquias con el apoyo del consulado salvadoreño. En principio hay dos sesiones programadas en las iglesias Santo Tomás (L.A.) y Santa Rosa (San Fernando).

A juicio de Isaac Cuevas, director de auntos migratorios de la Arquidiócesis, el fraude en estos tiempos es el mayor peligro, por esa razón están diseminando la información de los servicios que brindan.

“El componente más importante de la iglesia es que la gente sepa que estamos con ellos; obvio la parte administrativa y legal que se tiene que hacer es parte de este conjunto que estamos haciendo con el consulado”, señaló Cuevas.

A ese esfuerzo, se ha sumado Caridades Católicas, explicó Efraín Villa, coordinador de programas de esa entidad, asegurando que cuentan con abogados para asesorar y responder las inquietudes de la gente.

“Que no les dé pena, vengan con nosotros, hagan las preguntas”, manifestó Villa, detallando que también estarán completando las solicitudes de reinscripción del TPS.

Ante el dilema que enfrentan los beneficiarios de este programa, la abogada de inmigración Meredith Brown reiteró que con la sentencia judicial, emitida por la Corte de Apelaciones el pasado 31 de marzo, los “tepesianos” pueden optar a la residencia solo si son pedidos por un familiar inmediato.

La jurista aclaró que la solicitud debe ser presentada por un hijo que tenga más de 21 años de edad o un cónyuge que tenga la ciudadanía estadounidense, de esa manera pueden “tener la residencia en seis meses aproximadamente”. Brown insistió que “deben averiguar con abogados y no con notarios”.

La noticia sobre el futuro del TPS fue como un balde de agua fría para Vanessa López. La joven de 21 años de edad llegó de Zacatecoluca (departamento de La Paz) cuando apenas tenía cuatro años.

Ahora cuando está a punto de coronar su Licenciatura en Sociología, de la universidad Cal State Los Angeles, le cuesta asimilar que va a perder ese alivio migratorio.

“Me entró miedo, de no saber qué va a pasar, que tengo que regresar a El Salvador donde no conozco a nadie”, relató.

Sin embargo, ella es parte del contingente que está llevando información a sus connacionales para que no se queden con los brazos cruzados.

“Es muy importante que le enseñemos a la gente, que le demos la información, para que no le entre tanto miedo”, concluyó López.

SERVICIOS GRATUITOS

LLENADO DE FORMULARIOS GRATIS

Lugar: Consulado de El Salvador en L.A.

Horario: De lunes a viernes de 8 am a 4 pm

Dirección: 3450 Wilshire Blvd, Suite 250, L.A.

ASESORÍA SOBRE TPS

Los beneficiarios de este programa podrán consultar a abogados de inmigración.

Fecha: Sábado 20 de enero, de 10 am a 12 pm

Lugar: Plaza Centroamericana Francisco Morazán

Dirección: 1501 W. 8th St, L.A.

Información: 213.387.3284 ext 23

Admisión: Gratis

ASESORÍA LEGAL

Abogados de inmigracion y derecho penal asistirán al público de manera gratuita, además brindarán asesoría a los beneficiarios de TPS de El Salvador.

Fecha: Domingo 21 de enero, de 10 am a 2 pm

Lugar: Fiesta Mexicana. 1834 W. Florence Ave, L.A.

Admisión: Gratis

TALLER INFORMATIVO TPS

Fecha: Lunes 29 de enero, de 6 a 9 pm

Lugar: Iglesia Santo Tomás

Dirección: 2632 W. 15th St, L.A.

Admisión: Gratis

TALLER INFORMATIVO TPS

Fecha: Sábado 3 de febrero, de 4 a 7 pm

Lugar: Iglesia Santa Rosa