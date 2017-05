Infertilidad entre latinas; Un problema creciente, devastador para la mujer e invisible ante la sociedad

Como toda latina, Erika Vega pensaba que no tendría ningún problema en darle hijos a su esposo. De hecho antes de casarse, la pareja había hablado de tener una familia sin saber que la joven era infértil.

Dos años dentro del matrimonio, Erika fue al doctor por un problema de quistes y ahí recibió la desagradable noticia.

Con sus sueños desmoronados, Erika le dio a su esposo la opción del divorcio mientras su familia empezó a presionarla con remedios caseros, visitas a la curandera y peticiones al Santo Niño de Antocha, ya que ante la infertilidad solo un milagro de fe podría ayudarla.

La condición de Erika la experimentan un creciente número de mujeres latinas en Estados, señalan profesionales en la materia.

Muchas de estas mujeres se están acercando a los expertos en busca de la fertilización en vitro como una respuesta. Sin embargo, muchas otras aún acuden a los remedios ancestrales y se muestran reacias a la ayuda debido a los estigmas culturales y el alto costo de los procedimientos.

La infertilidad devastadora

“Cuando supe que era infértil hace dos años me entró miedo, tristeza y desesperación… no sabía qué iba a pasar con mi matrimonio y le dije a mi esposo que si él quería nos podíamos divorciar”, dice Erika.

“Mi mamá me llevó con una señora que recogió hiervas de su patio trasero para sobarme, pero nada de eso funcionó”, agrega la joven de 28 años de edad.

Entre la fe y frustración, Erika también le escribió una carta de oración al santo patrono de los niños en la religión católica, el Niño de Antocha, para que este le hiciera el milagro.

Cesar Rosete, esposo de Erika, también sentía presión por la familia, después de todo “los niños son importantes en el matrimonio, son responsabilidad y felicidad”, sostiene.

Las barreras

El impacto de la infertilidad en la comunidad latina en Estados Unidos aún no ha sido adecuadamente examinado ni contabilizado, en parte por la elevada percepción de que las latinas tienen una tasa de fecundidad muy alta, señala un estudio de US National Library of Medicine. Esta percepción hace de la condición un problema invisible inclusive para muchos doctores especialistas, los investigadores y los analistas políticos para proveer fondos para estudios.

Lo que sí está documentado, es que más de 65 millones o un 15 por ciento de mujeres entre las edad de 15 a 44 años de edad, en el país sufren de infertilidad.

Las parejas de herencia latina con problemas de fertilidad tienen la mitad de probabilidad que la población en general de Estados Unidos de buscar tratamientos para tener hijos, sostiene un informe de la Asociación Americana de Psicología (APA).

APA revela también que las mujeres anglosajonas son dos veces más propensas que las minorías a buscar tratamiento para la infertilidad.

El doctor Rubén Alvero, director de la Universidad de Colorado de la Medicina Reproductiva Avanzada, está de acuerdo en que los latinos hombres y mujeres son percibidos como universalmente fértiles y no necesitan de tratamientos profesionales.

Asimismo, el doctor expone que “la infertilidad es un estigma cultural que impide a los afectados hablar sobre el tema, y ​​mucho menos buscar ayuda médica”.

"Un tema persistente es que los afectados ven a sus proveedores médicos con falta de interés en ayudarles con su infertilidad”, dice Alvero.

Para estas personas, los remedios ancestrales son la única opción, dice doña Perlita, quien hace masajes abdominales en su modesto apartamento en Tustin para reposicionar los órganos internos fuera de lugar con el objetivo de mejorar la fertilidad.

“Muchas mujeres vienen para recibir los masajes... ahí puedo ver si tienen la matriz caído, si tienen quistes u otra anormalidad por la cual no pueda tener hijos”, dice Perlita, quien no quiso revelar su apellido.

“Creo que de la mayoría que ha venido en los últimos cuatro años, el 80 por ciento me ha dicho que no ha ido con el doctor porque es costoso. Muy pocas son las que dicen que se van a someter a un tratamiento si mi masaje no funciona”, añade la señora.

Pareja encuentra la respuesta

En el caso de Erika, su doctor le recomendó la fertilización en vitro (FIV).

El tratamiento de fertilidad consiste en estimular los ovarios a través de la administración de hormonas que provocan la ovulación. Luego se extraen los óvulos y se les inyecta el espermatozoide en un laboratorio. El embrión (o embriones) resultante de la combinación se transfieren al útero de una mujer para desarrollarse en un bebé, dice el doctor Shahin Ghadir, experto en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad del Southern California Reproductive Center en Ventura.

La FIV puede ayudar a concebir si la mujer tiene problemas de ovulación, padece de endometriosis o la calidad de los óvulos es menor si las trompas de falopio están obstruidas, este último es el caso de Erika, dice Ghadir, quien también se especializa en Obstetricia y Ginecología.

Un hecho es que cada vez más bebés en Estados Unidos están siendo concebidos por fertilización in vitro. El tratamientos de fertilidad representa más del 1.5 por ciento de los niños nacidos en el país, según el informe de la Society for Assisted Reproductive Technology.

“La eficacia del FIV tiene un éxito del 69 por ciento al 80 por ciento”, asevera el doctor Ghadir, quien actualmente se encuentra tratando a Erika.

El alto precio de ser fertil

Actualmente solo 15 de los 50 estados de la nación han legislado que los proveedores de seguros ofrezcan cobertura de algún tipo para el tratamiento de FIV, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Estos estados son: Arkansas, California, Connecticut, Hawái, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Montana, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Rhode Island, Texas y West Virginia.