Indocumentados optan por esconderse, pero “también hay que informarse”

Maria Refugio Puentes lleva 13 años viviendo en Estados Unidos como indocumentada. Con dos hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos, la deportación, dice la señora, no es una opción.

Sin embargo, Puentes ha puesto un plan de acción familiar por si llega el día que “la migra” la arreste en su casa, en su trabajo o afuera de la escuela de sus hijos.

“No soy la única indocumentada que está optando por desaparecer del ojo de los agentes de inmigración, conozco varias familias que entre bromas me han comentado que están hablando sobre el tema con sus hijos”, dice Puentes.

No obstante, agrega la mexicana, “también hay que informarse de los foros que el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro están ayudando a la gente con información valida.

“También hay que unirse a estas organizaciones y a nivel local pedir la ayuda de nuestros políticos”, señala la señora de 45 años de edad.

A partir de la elección de Donald Trump como presidente y las acciones anti inmigrantes que ha estado llevando a cabo en sus primeros 100 días, varias organizaciones locales como Hermandad Mexicana Nacional y Carecen, están anunciando diferentes foros informativos.

Inclusive esta semana, el Consulado México en Los Ángeles informo a la comunidad de sus talleres gratuitos “Conoce tus derechos y Plan de Protección Familiar.

Según el Consulado General, los foros se llevarán a cabo todo el jueves a partir del 2 de marzo con el objetivo de guiar e informar a la comunidad sobre qué hacer ante un operativo de ICE, y/o en caso de ser detenidos por las autoridades migratorias en su casa, en el trabajo, en la calle o cualquier otro lugar.

Además, se orientará a la comunidad para saber qué hacer ante una posible separación familiar, qué documentos se deben tener listos, qué gestiones se deben realizar ante un posible retorno a México.

Para Rodrigo Cabral, miembro de Interfecta Churches, un grupo de iglesias de diferentes nominaciones, el tener un plan suena de “película aterradora”, pero “es la realidad de la comunidad inmigrante”, dice Cabral. “Las familias no solo deben de tener un plan para protegerse aquí de la migra sino saber sus derechos y lo que se les puede esperar en caso de la deportación”, agrega.

La señora Puentes sostiene que ella y su esposo ya no llevan a sus hijos directamente a la escuela sino unas cuadras antes. Añade que en el trabajo intenta alentar a sus compañeros de limpieza de hoteles a tener sus propios planes al mismo tiempo de que se informan.

“Hay que tener miedo para estar impulsados a conocer más las leyes, cómo podemos impactar en los políticos y finalmente lo que tenemos que hacer en caso de que nos deporten”, dice Puentes.

Por ahora el consulado cuanta con abogados migratorios que otorgarán asesorías legales gratuitas a las personas asistentes que tengan dudas específicas.

Otras organizaciones aliadas son la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA), la Escuela de Derecho de la Universidad Loyola, Carecen, Chirla y Cofem, y los despachos de abogados consultores del Consulado como: Casillas & Associates, Law Offices of Carlos G. Gallardo, Law Office of Andrés Bustamante, Law Offices of Noemí Ramírez, Law Offices of Vivian N. Szawarc, Phillips & Urias, entre otros.

Para más información



Consulado General de México en Los Ángeles

2401 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90057

(213) 487-8759