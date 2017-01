Incrementan las enfermedades de transmisión sexual en O.C.

Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado sustancialmente en el Condado de Orange, informan autoridades de salud al mismo tiempo que le piden a la comunidad usar protección y visitar al doctor para examinarse.

Los datos más recientes muestran un aumento de un 412 por ciento en casos de sífilis del 2011 al 2016; un incremento de 204 por ciento en la gonorrea durante el mismo lapso, y un aumento del 59 por ciento en casos de clamidia, sostiene el doctor Christopher Ried, director médico de enfermedades transmitidas sexualmente (STD) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de la Agencia de Salud del condado de Orange.

De acuerdo al experto, las razones son complejas, pero incluyen factores médicos y sociales así como la falta de información respecto a los tratamientos.

La sífilis es una infección curable con antibióticos, pero de no tratarse a tiempo, sus complicaciones no se pueden revertir. Por su parte, la gonorrea también se puede curar con el tratamiento correcto. Si bien los medicamentos detendrán la infección, no repararán ninguna lesión permanente que haya causado la enfermedad. Asimismo, la clamidia es una infección bacteriana que puede tratarse con antibióticos.

"Nadie sabe realmente la causa definitiva de todo este aumento", sostiene Ried. “Nadie se puede fijar en uno o dos aspectos”, agrega el experto al mismo tiempo que enfatiza la importancia de acudir al médico y la protección.

En los condados vecinos, los casos de STD también han aumentado significativamente, aunque no con incrementos tan dramáticos como en el Condado de Orange.

Aunque los datos del año pasado aún no están disponibles, el condado de Los Ángeles, que tiene algunas de las tasas más altas en el estado, reporta un incremento del 75 por ciento de gonorrea del 2011 a 2015.

En el caso de la sífilis, los casos saltaron un 80 por ciento y la clamidia aumentó en un 14 por ciento, según el Departamento de Salud de California.

El incremento de estas enfermedades no es local, de hecho los funcionarios de salud pública de todo el país dicen estar luchando contra los casos de sífilis, gonorrea y clamidia como una epidemia nacional.

En el 2015, el total de casos combinados de las tres enfermedades de transmisión sexual alcanzó un máximo histórico, según un informe revelado a finales del 2016 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).