Iglesias santuario listas a recibir indocumentados tras amenaza en San Bernardino y Stockton

Tras la amenaza de recortes presupuestarios EN San Bernardino y Stockton, el clero se dobla las mangas y dice estar listo para recibir a indocumentados que busquen ayuda en sus iglesias.

La declaración surge horas después de que el fiscal general Jeff Session, le envió cartas a las autoridades de Nuevo México, Maryland, San Bernardino y Stockton.

En las misivas les advierten a las regiones que se han declarado santuario, que el gobierno bloqueará el acceso a los fondos de un programa para combatir la violencia armada y la criminalidad, si éstas no cooperan en la detención de indocumentados.

"El Departamento de Justicia está comprometido con el apoyo a nuestras fuerzas del orden a todos los niveles y, por eso, pedimos a las jurisdicciones ‘santuario’ que dejen de hacer más difícil su trabajo", afirmó Session en un comunicado.

Guillermo Torres, organizador Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), quienes abogan por los derechos del inmigrante en este país, declaró que varias iglesias ya están listas para recibir a los inmigrantes que estén huyendo de la “migra”.

“Una vez más la acción del gobierno nos muestra que en lugar de querer proteger a la comunidad, la está dañando al separar las familias y dejar a los niños desamparados”, dijo el activista.

“Nuestro mensaje es que ya estamos listos y no vamos a ser intimidados por amenazas drásticas e inmorales”, agregó Torres.

El líder comunitario recalcó que en los últimos meses varias iglesias del Sur de California han tenido entrenamientos y juntas para apoyar en el recibimiento de inmigrantes indocumentados.

Dentro de la logística existe un proceso para recibir a cada individuo; el pastor o padre debe de hablar con la persona que busca la ayuda y un abogado para quedar en un acuerdo mutuo.

Hasta el momento, la Iglesia Metodista de North Hills tiene abierta sus puertas con un gimnasio con la capacidad hasta para 80 personas.

Están en la misma disponibilidad la Iglesia Episcopal de Los Ángeles, The California Pacific Compass of the United Methodist Church, The Evangelical Lutheran Church of America y la Coalición de Pastores Latinos en Los Angeles (COPALA).

“Hasta el momento estamos en pláticas con diferentes sinagogas judías y la comunidad islámica porque ellos también están interesados en su contribución como santuario”, aseveró Torrres.

Por su parte, el padre Richard Estrada y fundador de Jóvenes Inc., sostiene que su organización continúa abierta para los jóvenes indocumentados desamparados.

“Vamos a resistir y vamos a triunfar solamente si estamos unidos y tenemos fe", dijo el líder religioso.

"Está bien tener miedo, pero no está bien congelarnos en este [momento], por lo que debemos de educarnos en las leyes, unirnos a nuestras iglesias locales y preguntar por ayuda”, exhortó Estrada.

La administración de Trump apunta que para recibir fondos federales, las ciudades deben permitir a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceder a sus cárceles para interrogar a personas sospechosas de ser indocumentadas.

Asimismo, esas localidades deben dar un aviso, con 48 horas de antelación, de cualquier plan para liberar a un inmigrante sin papeles.

Las regiones como Riverside, el condado de Los Ángeles y Orange no recibieron la carta porque cada uno de sus alguaciles ha dicho que permanece ofreciendo su asistencia a las autoridades de inmigración.

Los juristas, por su parte, indican que este es el momento en que la comunidad debe de acudir a sus iglesias locales, unirse con otros feligreses y crear planes para protegerse entres sí.

Ivonne María Jiménez, abogada de inmigración y subdirectora de servicios legales del Condado de Los Ángeles para Neighborhood Legal Services, indicó que están visitando las iglesias de Santa Isabela, Resurrección y Our Lady Queen of Angels, en La Placita Olvera.

“Estamos trabajando con varias iglesias para proveer foros informativos y clínicas para la gente que tiene preguntas", señaló la letrada.

“También estamos educando a la comunidad a través de ONE LA, una red de diferentes organizaciones religiosas sin fines de lucro que también están abogando por la comunidad inmigrante ante el Departamento del Sheriff del Condado de L.A.”, acotó la abogada.

Entretanto, otros grupos como LA Voice Pico y la Coalición Nacional Evangélica Latina (NALEC) están listos en caso de eventualidades entre las autoridades federales y los inmigrantes indocumentados.

Para el 13 de agosto, entre las 10 am y 3 pm, la Asociación de Programadores de la Radio KPFK y el Ministerio de La Virgen de Juquila realizarán un foro de inmigración en la Iglesia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, de la Plaza Olvera.

Aquí participarán abogados de Neighborhood Legal Services. El foro es gratis. Para citas individuales llamar a Martha Ugarte al teléfono 818.398.2578.