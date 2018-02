En pie movimiento para destituir al concejal de Pico Rivera que ofendió al ejercito de EU

Varios residentes de Pico Rivera y un profesor local, organizaron un movimiento para destituir a Gregory Salcido, concejal y maestro de preparatoria, quien habló mal sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y cuyos comentarios fueron grabados en video.

Para iniciar el proceso, sus adversarios entregaron a la ciudad 40 firmas de residentes electores. Una vez que estas firmas sean corroboradas, se necesitarán al menos 6,386 firmas o el 20 por ciento de los votantes registrados de Pico Rivera en menos de 121 días, para forzar una elección de destitución.

En la grabación de cinco minutos, capturada por el estudiante Victor Quiñonez, se escucha a Salcido usando improperios sobre aquellos que sirven en el ejército.

"Es una mentira que nuestro ejército tenga talento", señaló Salcido ante su clase, en la escuela preparatoria El Rancho.

"Porque tenemos un montón de idiotas por allá. Ellos [los militares] no son banqueros de alto nivel, no son académicos, no son intelectuales... son los más bajos de todos”, indica.

Salcido impartía clases de gobierno de Estados Unidos en la Escuela Preparatoria El Rancho, pero desde que su video se hizo viral, permanece bajo licencia de ausencia.

Asimismo, tras la presión comunitaria, los concejales de Pico Rivera aprobaron el inicio de su destitución el 13 de febrero.

Raúl Elías, profesor de El Rancho y quien se hizo cargo de recolectar las firmas de destitución, dijo que los comentarios de Salcido fueron otro aliciente más para lanzar la campaña en su contra.

Elías citó incidentes que se remontan al 2012, cuando Salcido fue temporalmente puesto en licencia administrativa pagada, después de que fue acusado de golpear a un estudiante.

Y hay otro incidente ocurrido en el 2010, cuando fue amonestado y puesto en licencia administrativa por decirle a un alumno: "Cállate, Kelly, antes de que te mate".

Elías ha creado una página de Facebook y ha recaudado 1,500 dólares a través de una campaña de GoFundMe (www.gofundme.com/recallgregorysalcido) acotando que los cuatro miembros del concejo municipal apoyan su destitución.

“Por favor danos una voz. Nuestra comunidad de clase trabajadora necesita su ayuda para financiar una elección para la destitución del concejal Gregory Salcido. Una persona que usó su clase para difamar e insultar a nuestros militares”, dice la página.

“El público necesita saber que los residentes de la ciudad de Pico Rivera son estadounidenses orgullosos, que honran a nuestros veteranos y militares, y aman y protegen a nuestros niños… Por favor, dennos una voz y un mensaje duradero para aquellos que predican el fanatismo racial y la falta de respeto hacia nuestros militares”, añade.

Curt Vannah, quien donó a la campaña sostuvo: “Mi hijo se graduó de una de las mejores universidades de Estados Unidos en el 2013, y antes de dirigirse a la escuela de postgrado, decidió ingresar al ejército para poder servir a su país, y proteger los derechos de personas ignorantes como Gregory Salcido”.