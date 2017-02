La emisión de licencias AB60 disminuyó 64% en el 2016 en California; ¿incidió el fenómeno Trump?

En el 2015, el primer año en que se comenzó el trámite de licencias de conducir para inmigrantes con estatus irregular, se procesaron 605,000 documentos bajo la ley AB60, eso significa que en promedio cada mes se tramitaron alrededor de 50 mil licencias.

El cambio fue notable para el 2016, cuando se completó el proceso de 217 mil licencias, es decir que el promedio mensual descendió a 18,000, según cifras oficiales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). En comparación al 2015 fueron 64.2% licencias menos.

De acuerdo a Artemio Armenta, vocero de la agencia estatal, en los primeros seis meses del 2015 “el DMV estaba emitiendo aproximadamente 65,000 licencias de manejar por mes. En los últimos meses de 2016, hemos visto un promedio de 14,000 licencias de manejar”.

Armenta aseguró que la agencia tiene proyectado que a finales del 2017 se hayan procesado en total 1.4 millones de estas licencias, a la fecha van 822 mil. En el 2016 cerca de 980,000 personas dejaron iniciado el trámite. Los datos de enero pasado todavían no están disponibles.

Ernesto Hernández, residente en Los Ángeles, comenzó el proceso en septiembre del año pasado. En ese momento estaba a todo vapor la campaña por la presidencia, ahora que Donald Trump está al frente de la Casa Blanca este inmigrante tiene pavor.

“Sabemos que el DMV no va a usar tu información, pero no se sabe que puede pasar”, valoró Hernández, de 30 años de edad. “Este señor [Trump] no se va a tocar el corazón, con las ideas que tiene va a hacer cualquier cosa en contra de los inmigrantes”.

A pesar del temor, este joven centroamericano piensa seguir el proceso en cuanto pague las cuatro infracciones acumuladas por manejar sin licencia.

“El DMV de California toma muy en serio la protección de información personal de todas las personas que cuentan con una licencia – sea o no sea bajo AB 60”, enfatizó Armenta en referencia a la preocupación de los inmigrantes.

El funcionario apuntó que la base de datos que está disponible a agencias del orden, no indica si una licencia de manejar fue emitida a inmigrantes, ni incluye detalles de los documentos de identificación que fueron presentados por los solicitantes.

“Las agencias policiales pueden acceder cierta clase de información de un conductor como parte de una investigación en marcha”, señaló.

En ese caso, las agencias de la ley podrán obtener información de la licencia, por ejemplo, el nombre, género, dirección, fecha de nacimiento o el número de la licencia de manejar.

“También pueden obtener información del expediente del conductor, por ejemplo convicciones/infracciones/accidentes y ninguna de esta información incluye el identificador AB60 o el estatus legal de la persona”, subrayó Armenta.

El abogado de inmigración Álex Gálvez considera que no debe existir temor de tramitar una licencia; sin embargo, observa que hay riesgo si hay antecedentes penales en el récord de un solicitante.

“Las personas que van a tener peligro por una licencia son aquellos que tiene un delito u orden de deportación previa”, puntualizó el jurista.

Gálvez asegura que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede recurrir a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) para encontrar a personas con antecedentes delictivos; en ese caso, una base de datos como la del DMV les sirve para obtener una dirección postal.

Con la entrada en vigor del Código Penal 1473.7 una persona convicta puede reducir la pena, algo que puede servir a un californiano ante el recrudecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

“Se pueden reducir los delitos, algo que reconoce el gobierno federal y sirve no solo para las licencias AB60, sino para protegerse contra Donald Trump y alistarse por si más adelante pasa una reforma migratoria”, aconsejó Gálvez.

Cambio de condena

En el reportaje “Los 13 pecados de los inmigrantes” publicado en HOY, el abogado Jesse Arana explicaba que desde el 1 de enero de 2017, cuando entró en vigencia la nueva legislación penal, las personas que tienen un crimen en su historial pueden obtener un alivio.

Bajo la nueva ley, una persona convicta puede obtener un alivio después de la condena (post conviction relief). De esta forma, se puede solicitar que el crimen sea descartado de su récord por otro que no le afecte ante la “migra”.

Arana, abogado en defensa penal, asegura que se puede indagar si al convicto no le informaron de las consecuencias migratorias cuando se declararó culpable; si es así, se puede alegar ante un juez y solicitar un cambio para declararse no culpable, así se comienza de nuevo el caso.

“Esto le conviene al cliente, porque si el crimen ocurrió hace 10 años, difícilmente un fiscal va a demostrar que es culpable, porque el policía que lo arrestó se movió o el reporte ya se destruyó”, valoró el jurista.

Para corrobar esa información, cuyo mal procedimiento recae en el abogado o juez que vieron el caso, se necesita revisar el récord criminal, algo que en un principio tiene que hacer un abogado de inmigración y luego pasar a manos de un jurista en defensa penal.

Al seguirse este proceso, asegura Arana, en el expediente va a aparecer que el convicto “fue arrestado y después condenado, pero luego le cambiaron los cargos. En ese caso, si una persona demuestra que el delito fue invalidado, entonces migración no lo puede considerar”.