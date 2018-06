Electores enfrentan problemas, autoridades aconsejan pedir una boleta provisional; las urnas cierran a las 8 pm

Las elecciones primarias de este martes no han sido tan fluídas y algunos votantes han reportado problemas al llegar a las urnas, al darse cuenta que sus nombres no aparecen en los listados; sin embargo, las autoridades informan que ese no es inconveniente para poder ejercer su derecho.

En todo el condado, se establecieron 4,357 centros de votación y según las autoridades en 1,530 locales se han reportado algún tipo de problema, con un total de 118,522 nombres de votantes que fueron omitidos del padrón electoral.

“Si no aparece en los listados, no significa que no puede votar, puede solicitar una boleta provisional y todavía su voto va a contar”, manifestó Brenda Durán, vocera de la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles, señalando que las urnas cerrarán tarde por aquellos que todavía no han votado.

“La gente que no ha votado puede entregar su boleta hasta las 8 de la noche ahora, también puede venir a nuestra oficina a Norwalk a dejar esa boleta”, subrayó.

Las personas registradas para votar en el Condado de Los Ángeles ascienden a 5.2 millones, el fin de semana anterior se habilitaron 10 locales para las personas que querían ejercer el voto temprano, de ellos se recibieron más de 3,000 votos, el resto tendrá que emitir el sufragio este martes.