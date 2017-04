El trabajo y la escuela no son excusas para dejar de marchar el 1 de mayo en Boyle Heights

Las protestas contra las políticas anti-inmigrantes y el boycot económico resonarán el 1 de mayo en todo el país, cuyo eco se hará sentir en el centro de Los Ángeles; sin embargo, en el vecindario de Boyle Heights tomará otro matiz, no solo por el horario, sino por las demandas.

“Este año hemos tenido tres huelgas”, advierte Carlos Montes, organizador de Comunidad, Servicio y Organización (CSO), al señalar que contrario a las ocasiones anteriores la movilización no se desplazará al ayuntamiento, sino que la marcha concluirá en la Plaza Mariachi.

En esta localidad, están en sintonía con la coalición que se tomará las calles de L.A., pero aprovechando la celebración del Día Internacional del Trabajo le darán la oportunidad a los empleados, estudiantes y madres de familia que participen en la protesta local.

“Las madres recogen a sus hijos a las 2:50 pm, cuando salen de la escuela; las estamos invitando a que vengan”, exhortó, detallando que se concentrará a partir de las 3:00 pm en la esquina de la avenida César Chávez y la calle Evergreen.

De ese punto recorrerán hacia el Oeste, en el corazón de Boyle Heights. Al llegar a la calle Chicago girarán hacia el sur. En la intersección con la calle Primera, frente a la estación de policía Hollenbeck se detendrán para denunciar los atropellos y abusos de la corporación.

La marcha en Boyle Heights honrará la memoria de Jesse Romero, Juan Méndez y Edwin Rodríguez, tres de los seis asesinatos ocurridos en este vecindario en manos de agentes de la ley.

Montes asegura que el 1 de mayo es la oportunidad para demandar respeto e igualdad, exigir un alto a las deportaciones y detener los asesinatos en manos de los agentes del orden.

En los últimos 14 meses, entre el 6 de febrero de 2016 y el 26 de marzo de 2017, en este vecindario han sido asesinados seis jóvenes de ascendencia latina, en manos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y de los agentes del Sheriff del condado.

“Denunciamos a la ‘migra’, a LAPD y los Sheriff como instituciones de represión contra nuestra comunidad”, indicó el activista.

Al frente de esta movilización, que luego se dirigirá a la Plaza Mariachi, irán los padres y familiares de José Méndez, de 16 años; Jesse Romero (14) y Edwin Rodríguez (24), jóvenes que fueron abatidos por miembros de agencias de la ley.

“Somos los únicos que nos estamos enfocando en los asesinatos policíacos”, advirtió Montes, destacando que es un problema profundo que se tiene que extraer de raíz, pero de igual forma coinciden con el movimiento nacional en que las políticas anti-inmigrantes tienen que ceder.

“Que se unan con el pueblo y denunciemos los ataques de Trump”, exhortó el líder comunitario. “Estamos diciendo: legalización para todos, no deportaciones, no al muro y no a la guerra”.