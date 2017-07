East L.A. Meets Napa: Inolvidable y con corazón

Solo fue una noche, pero fue inolvidable para sus participantes. East L.A. Meets Napa se apoderó del L.A. Live para darle paso al festival de vino y comida gourmet más esperado del año.

Alrededor de 2,000 personas llegaron este viernes al centro de Los Ángeles para apoyar el evento que celebra la riqueza de la comida latina a través de unos 80 restaurantes y el éxito de los viñedos mas renombrados de California.

Entre choque de copas, música y degustación de antojitos, la recaudación de fondos que celebra su doceavo año consecutivo se lleva a cabo fielmente para ayudar a AltaMed, una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del sur de California que ofrece servicio de clínicas de salud a bajo costo.

“Estamos muy orgullosos de la gente que se hace presente para apoyar esta causa”, dijo Jennie Carreón, vice presidenta de estrategias de alianza de AltaMed.

“Todos los ingresos de los festivales beneficiarán las iniciativas y servicios de AltaMed que crean acceso a servicios de salud y atención dental, servicios para personas mayores y VIH”, sostuvo Carreón.

Parte de esos fondos se van también a programas de mentoría para adolescentes y más a familias desatendidas en los condados de Los Ángeles y Orange, agrega.

El festival fue amenizado por grupos musicales como Cale – Flamenco, Boogaloo Assassins, Ozomatli y la presencia de los famosos Poncho Sanchez y Jose Rizo con su banda Jazz on the Latin Side All Stars.

AltaMed Health Services ha estado sirviendo a la comunidad sin seguro y de bajos ingresos desde 1969 y es ahora el mayor centro de salud federal independiente calificado en los Estados Unidos que opera 46 sitios a lo largo de Los Ángeles y Orange.

Los servicios de AltaMed promueven la atención regular desde el nacimiento hasta los últimos años de vida. Cada año AltaMed sirve a más de 200 mil personas y completa más de 1.2 millones de visitas de pacientes.