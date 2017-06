Depredadores sexuales condenados podrían salvarse de ser expuestos en la Internet

Por ahora, California cuenta con más de 100 mil depredadores en su Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Sin embargo, en muy poco tiempo este portal de Internet podría borrar a casi la mitad de ellos.

Una medida que ya fue aprobada en el senado busca retirar a algunos de los ofensores de la base de datos basándose en la seriedad de sus crímenes y el riesgo que posan ante la sociedad, según el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y autor del proyecto de ley SB 412.

El registro que inició en 1947 no distingue a los violadores reincidentes o pedófilos de alto riesgo de los menores de edad culpables de poseer pornografía, acoso sexual, tocar a alguien indebidamente o inclusive de tener sexo consensual con alguien menor de 18 años de edad.

“Si alguien, particularmente los delincuentes de nivel inferior, ha vivido una vida limpia durante 10, 20, incluso 30 años, no tiene sentido mantenerlo en el registro", sostiene Wiener recalcando que por ahora este es el caso de algunas personas cuya foto e información se encuentran en la lista.

El problema es que "cuando esta lista sigue creciendo, la policía no puede usarla como se debe”, señala Wiener.

El proyecto consiste en dividir a los ofensores en tres diferentes categorías.

Nivel 3: Depredadores sexuales violentos que permanecerán en la lista durante el resto de sus vidas.

Nivel 2: Los condenados que cometieron delitos graves o violentos permanecerían en la lista durante 20 años.

Nivel 1: Delitos menores o delincuentes sexuales no violentos tendrían que registrarse durante 10 años.

California es un de cuatro estados cuyo registro es de por vida, le siguen Florida, Alabama y Carolina del SurSouth Carolina.

Algunos grupos a favor de los derechos humanos apoyan la medida, entre ellos la Procuraduría del condado Los Ángeles y el Consejo de Administración de Delincuentes Sexuales de California (CASOMB), una junta estatal que supervisa las leyes de registro.

“El registro no contribuye a resguardar la seguridad pública y no ayuda al público a diferenciar entre los delincuentes que presentan riesgos significativos de los que no”, señala Gerry D. Blasingame, terapista familiar y miembro de CASOMB.

“En general las personas en el registro se convierten en víctimas de acoso, humillación y hasta violencia. La realidad es que no podemos tener en el registro a una persona que cometió un solo delito hace 20 o 30 años junto a un depredador violento”, dice Blasingame.

No obstante, algunos activistas se muestran preocupados por el riesgo que la medida toma.

“El hecho de no haber tenido problemas con la ley en 10 o 20 años, no significa que aún no estés cometiendo delitos… tal vez has tenido suerte que no te descubran”, dice Judith Blaire, de la organización Alto a los Depredadores de Menores.

Asimismo, el senador republicano Jeff Stone (D-Murrieta) enfatiza que sigue siendo crucial para los residentes saber si los delincuentes sexuales, independientemente de hace cuánto tiempo se cometió el crimen, viven cerca de sus hogares.

Si la medida es aprobada en la Asamblea, no más tarde el 15 de septiembre, esta pasara al escritorio del gobernador Jerry Brown para entrar en efecto tan pronto como el primero de enero del 2018.