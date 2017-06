Cuidado con las garrapatas: El insecto cuya picadura es peligrosa se multiplica en el verano

Los expertos de la salud le advierten a la comunidad sobre el grave aumento de las garrapatas durante el verano, el insecto cuya picadura puede propagar afecciones peligrosas y mortales tales como las enfermedades de Lyme y Powassan.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que de mayo a agosto las garrapatas se multiplicarán rápidamente debido a la temperatura caliente e inusual que hubo en el invierno.

Asimismo, se espera un incremento de ratones, donde la garrapata puede habitar.

"Ya sea una mala temporada o no, van a haber muchos casos de enfermedades transmitidas por las garrapatas en humanos", dice la epidemióloga Kiersten Kugeler de los CDC, por lo que es necesario estar prevenidos durante las vacaciones si se visitan áreas boscosas cubiertas de césped y escombros de hojas.

El Powassan es un virus que se puede trasmitir mediante una picadura de garrapata infectada.

Las señales y síntomas del Powassan pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, vómitos, debilidad, confusión, convulsiones y pérdida de memoria.

También pueden producirse daños neurológicos a largo plazo, según los CDC.

También se espera un incremento en la enfermedad de Lyme, que es producida por una bacteria transmitida por la garrapata infectada que pica a un ser humano.

En casos menores, esta puede causar síntomas que afectan a la piel, fiebre, fatiga y dolor de músculos, pero si no se trata a tiempo, la bacteria puede causarle daños al sistema nervioso, el corazón o las articulaciones.

"Lo importante para la gente es saber que las garrapatas se están extendiendo a nuevas áreas y que las enfermedades transmitidas por las garrapatas están llegando con ellas”, agrega Kugeler.

Información de los CDC arroja que los casos de la enfermedad de Lyme se han triplicado en las últimas décadas a unos 300 mil casos al año, aunque podrían ser más.

En el 2015, un 95 por ciento de casos confirmados de la enfermedad fueron reportados en los estados de Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.

Sin embargo, otros estados del país no están exentos a la picadura de garrapata.

A nivel local, el año pasado Sonoma County reportó 41 casos, más que cualquier otro condado de California.

En lo que respecta al Powassan, se han reportado aproximadamente 75 casos en Estados Unidos durante los últimos 10 años.

La mayoría de los casos se han producido en el noreste del país, según los CDC.

En la actualidad no hay un tratamiento específico para esta enfermedad.

Las personas infectadas con el virus, en su fase peligrosa, deben ser hospitalizadas y recibir asistencia respiratoria, líquidos intravenosos o medicamentos para reducir la inflamación del cerebro.

Las garrapatas se adhieren en cualquier parte del cuerpo aunque prefieren las axilas, la ingle, la parte posterior de la rodilla y la nuca, dicen los expertos.

¿Cómo protegerse de las garrapatas?

Llevar ropa de colores suaves con un tejido ajustado para poder ver a las garrapatas.

Usar pantalones largos, camisa de manga larga y zapatos cerrados.

Comprobar frecuentemente la presencia de garrapatas en la ropa y la piel.

Considerar el uso de repelente para insectos.

Evitar el contacto con la vegetación.

Atar el cabello largo hacia atrás.

Para combatir las garrapatas: