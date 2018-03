Cuenta regresiva para que mexicanos en EEUU puedan tramitar la credencial de elector

Cuando quedan pocos días para solicitar la credencial de elector de México, Saúl Ríos se muestra sereno porque desde el 2016, cuando se habilitó este servicio en el extranjero, tramitó de inmediato ese documento en Los Ángeles, interesado en votar en las elecciones que se desarrollarán el 1 de julio.

El documento se seguirá emitiendo de forma regular en la red consular mexicana, pero los inmigrantes que desean participar en los comicios presidenciales y de otros cargos públicos tienen hasta el 31 de enero a la medianoche como plazo para obtener la credencial.

“Votar da voz al individuo y a la comunidad, y abogas por los intereses de los migrantes en Estados Unidos”, valoró el joven de 27 años de edad, hijo de padre zacatecano y madre duranguense.

Saul Ríos muestra la credencial de elector que obtuvo en el 2016. Este documento se puede tramitar por primera vez en el extranjero para participar en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018.

Ríos nació en L.A., pero en el 2015 obtuvo la ciudadanía mexicana y uno de sus derechos es elegir a los gobernantes de la nación de donde emigraron sus padres, raíces que él lleva a flor de piel.

“Si no votamos, no tenemos de qué quejarnos porque no participamos en ese proceso”, añadió.

Los hijos de inmigrantes y las personas nacidas en territorio azteca por primera vez pueden solicitar la credencial de elector en el extranjero; hasta el 12 de marzo, se contabilizaban 92,580 portadores de ese documento radicados en la Unión Americana que están inscritos para votar.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), las personas inscritas en el padrón electoral recibirán las boletas electorales a partir de mayo con un sobre prepagado, para que devuelvan el sufragio con los candidatos marcados para las posiciones de presidente de la República, senadores y gobernadores de siete estados.

El énfasis en este momento, manifestó Enrique Andrade, consejero del INE y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, es que sus connacionales tramiten la credencial antes de que se venza el plazo establecido.

“Se va a tardar aproximadamente 20 a 25 minutos en sacarse la foto, que le tomen la huella y escanear los documentos”, aseveró Andrade. “Si ahorita todavía hay alguien interesado en votar puede hacer su cita, acudir al consulado y sacar la credencial”.

Servicio gratuito

El documento es gratuito y la entrega tarda aproximadamente tres semanas; por lo tanto, las personas cuando reciban la credencial deberán activarla llamando al teléfono 1.866.986.8306, de esa forma quedarán automáticamente registrados en el padrón electoral.

La credencial de elector se podrá tramitar hasta el 31 de marzo de 2018, siempre que el interesado quiera participar en los comicios de julio próximo.

Las citas deberán programarse a la línea de Mexitel al número 1.877.639.4835, en Los Ángeles el consulado mexicano estará trabajando en horario regular de lunes a viernes.

Sin embargo, para el último día hábil, es decir el sábado de 31 de marzo, la oficina consular local estará abierta de 8 am a 12 de la noche para procesar las solicitudes que lleguen.

“Vamos a estar trabajando exclusivamente para emitir credenciales de elector”, aclaró Gilberto Luna, cónsul adscrito, advirtiendo que en esa fecha aprovecharán “para que los ciudadanos tengan la oportunidad de recibir el documento [para votar] hasta el último momento que permite la ley”.

Luna enfatizó en que los solicitantes deberán acudir a su cita con el acta de nacimiento, acompañada de un comprobante de domicilio y un documento de identidad.

Los comprobantes de domicilio pueden ser recibos de agua, luz, teléfono o renta; asimismo, los documentos de identidad aceptados son: pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir de California y tarjeta de residencia, entre otros.

Voces sobre el proceso

Las elecciones del 1 de julio será la tercera ocasión en la que los inmigrantes mexicanos votan por presidente desde el exterior. En la primera vez, en el 2006, resultó ganador Felipe Calderón y, en la segunda, en el 2012 se impuso el actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Junto a esa votación, también podrán elegir senadores y jefes de gobierno en Yucatán, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Puebla.

“Cuando los electores saben elegir y participan, los gobiernos tienen que responder en acciones concretas”, valoró Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en cuya entidad será la primera vez que toman en cuenta a los migrantes.

A juicio de Francisco Moreno, director de comunidades del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), sus connacionales tienen que imponerse a los candados y trabas que han encontrado en el proceso, advirtiendo que la difusión de información de las autoridades electores ha sido limitada.

“Hizo falta más promoción con tiempo, no de 3 ó 4 meses antes”, indicó el activista, lamentando que la participación no sea la esperada; sin embargo, animó a los electores que ya están registrados a hacer valer su voz en un terreno en donde no tiene influencia la “compra de votos”.

“La lucha por la credencial de elector es porque nosotros queremos recuperar a ese México que lo tenemos perdido, sumido en la corrupción, impunidad y violencia. Es por eso que un voto estudiado, un voto no comprado, que salga de aquí puede transformar a nuestro país”, apuntaló Moreno.

En esa misma dirección, Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos del Colegio de Pomona, indicó que la reforma política que promovió la emisión de la credencial de elector en el extranjero es un logro de los inmigrantes.

En los próximos comicios, agregó el académico, podrán dar un paso más grande y dejar de ser un voto simbólico.

“En cierta forma la gente ya votó, se fueron del país, hay un voto simbólico. Lo que falta ahora es confirmarlo con un voto electoral, en ese sentido podría ser muy importante”, destacó Tinker Salas.

Catalina Padilla fue una de las primeras personas en tramitar la credencial de elector, cuando inició la expedición de este documento en Los Angeles, el 8 de febrero de 2016.

“Me refiero a la repercusión actual, hay que entender que ha habido elecciones muy cercanas como la del 2006, entre [Felipe] Calderón y [Andrés Manuel] López Obrador, podría ser determinante”, abundó el experto en la política mexicana.

Lo que debe saber…

22.8 millones de personas son mayores de 18 años y tienen la ciudadanía mexicana y estadounidense, por lo que califican para tramitar la credencial de elector, según un estudio de la Iniciativa Ciudad de México.