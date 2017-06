Contaminadas: Playas populares del sur de California reciben mala calificación: ¿Dónde se encuentra la suya?

Con el calor intenso del verano, Andrea Covarrubias se prepara para ir a Cabrillo Beach con la familia para nadar. Lo que ella y miles de otros visitantes no saben es que este año esta playa recibe la mala calificación de “F” en la boleta anual de Heal the Bay, una organización no lucrativa que busca cuidar de las playas de California.

La calificación para Cabrillo Beach se debe a la alta actividad de navegación, fauna silvestre y una vereda rompe olas hecha por el hombre que limita la circulación del agua y permite el estancamiento de contaminación fecal por más tiempo.

“Que asco saber eso. Uno llega a nadar pensando en el agua fresca y no contaminada. Por lo menos hay otras opciones”, dice Covarrubias.

De acuerdo a la boleta de calificación de Heal the Bay, las lluvias pasadas aliviaron la sequía de California, pero trajeron con ellas mucha contaminación y bacterias para las playas más populares de California.

Por ejemplo, Santa Monica Pier, también obtuvo “F” por el alto contenido de bacterias en el agua, mientras Marina del Rey obtuvo una “C”, debido a que por lo menos las autoridades en ese lugar han instalado maquinaria para hacer circular las olas en veredas rompe olas.

La organización calificó un total de 416 playas a lo largo de la costa de California durante tres períodos del informe durante el 2016-2017. Los documentos muestran los niveles de contaminación bacteriana semanal.

“La lluvia récord creó miles de millones de galones de agua de lluvia contaminada, que se derramó en los desagües pluviales y hacia el océano. Casi 48 por ciento de las playas de California recibieron calificaciones de C a F, que son consideradas en estado deplorable", señala la boleta.

Las aguas contaminadas del océano representan un riesgo significativo para la salud de las decenas de miles de usuarios durante todo el año en California, ya que pueden contraer una enfermedad respiratoria, gastrointestinal, infección del oído y erupciones cutáneas, señala Sarah Sikich, vice presidenta de Heal the Bay.

“Queremos que la gente pesque olas y no enfermedades cuando llegan a la playa”, dice Sikich.

“La noticia tranquilizadora es que si nadas en una playa de mar abierto en el verano, lejos de los desagües pluviales y las desembocaduras de arroyos, estadísticamente tienes muy poco riesgo de enfermarte”, agrega la activista.

Por su parte, la península de Palos Verdes reclamó las dos playas de South Bay en el cuadro de honor de la organización sin fines de lucro.

Bluff Cove y Portuguese Bend Cove obtuvieron calificaciones de “A +” por su calidad excepcional de agua durante condiciones húmedas y secas durante todo el año. Venice Beach, Belmont Pier, Redondo Pier y Long Beach City Beachtambién obtuvieron “A”.

Para ver las calificaciones de las playas del condado de Orange, San Diego y otros condados de la costa visitar http://beachreportcard.org/ .