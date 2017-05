Condado de Los Ángeles: Miles de dólares para niños abusados es malgastado por unidad de ayuda

Más de 100 mil dólares en donaciones son malgastados por una unidad del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS) del condado de Los Ángeles, cuyo trabajo era recolectar dinero y otras donaciones para los niños de crianza que han sido abusados o maltratados.

El auditor John Naimo da conocer el malgasto a través de una carta dirigida a la junta de supervisores del condado.

The Children’s Trust Fund Unit (CTFU) nunca entregó centenares de juguetes valorados en 70 mil dólares y además malgastó más de 30 mil dólares en donaciones y boletos para eventos de entretenimiento que estaban dirigidos a los menores, señala Naimo.

La unidad se creó del Fondo Fiduciario para Niños para solicitar donaciones y recaudar dinero para ropa, juguetes y servicios de campamentos de verano, pero solamente le creó un gasto de 380 mil dólares anuales al condado, por lo que los supervisores deben considerar desmantelar.

“Identificamos problemas significativos que involucran todos los aspectos de las operaciones de CTFU, incluidas donaciones y fondos no contabilizados”, dice la misiva. "Muchas de estas cuestiones fueron causadas por la falta de supervisión de la administración, negligencia del personal y total abandono por los controles internos”, sostiene la carta.

“Debe también notarse que los empleados de CTFU crearon y comercializaron el sitio web de nombre One Child separado del sitio web de la DCFS e instruyó a los donantes a enviar su dinero a una cuenta privada con cheques dirigidos a `One Child’, a la vez que no identificamos una necesidad comercial del condado para estas prácticas”, añade la auditoria.

A pesar de lo encontrado, la supervisora Sheila Kuehl sugiere revisar la unidad y reformarla antes de desmantelarla.

“A través de los años, muchas donaciones generosas se han recibido para beneficiar directamente a los niños con necesidades”, dice Kueh.

El director Interino de DCFS, Brandon Nichols, asevera que el departamento tomó acción "rápida” cuando se les informó sobre el descubrimiento y añade que por ahora el DCFS evalúa el costo del beneficio de operar CTFU directamente.

Por su parte, el gestor principal del fondo fiduciario renunció a su puesto poco después del anuncio del inicio de la auditoria y un nuevo gerente fue contratado en junio del 2015.

La auditoría también encontró decenas de miles de dólares de juguetes en un almacén mientras que las solicitudes de organizaciones sin fines de lucro legítimas que donaron fueron denegadas.

Además, "identificamos recuerdos y joyas deportivas no contabilizadas valoradas en unos 8,400, dólares, cuyos propietarios no pudieron localizarse”, dice la auditoria.