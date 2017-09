Condado de L.A.: Lanzan talleres informativos para beneficiarios de Daca

Tras el anuncio del gobierno de Donald Trump sobre la eliminación del programa que protege a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados, la oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles lanza los talleres informativos “Conserva tu Daca”.

La meta es informar a los afectado sobre la renovación de su estado bajo Daca y la participación interactiva durante una serie de talleres a través Facebook Live, que inician a partir de este lunes.

De acuerdo a la oficina, se ha asignado a un panel de expertos en inmigración para llevar a cabo los eventos. Durante las sesiones, los participantes podrán contestar preguntas en línea a acerca de los cambios al programa Acción Diferida para Llegadas de Niñez (Daca).





Los programas de chat en vivo "Keep Your DACA" de una hora de duración pueden ser vistos en facebook.com/LAC4Immigrants a partir de este lunes 25 de septiembre para continuar el miércoles 27 y lunes 2 de octubre, a partir de las 6 de la tarde.

Los chat ofrecerán también información sobre la renovación del programa, cómo conectarse a clínicas legales y dónde obtener información sobre el dinero disponible para ayudar a pagar la tarifa de renovación.

Recientemente, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó un favor de vetar por un año a funcionarios del gobierno local de viajar a los estados que apoyan la decisión de anular Daca.

Los estados a los que afectan el veto son Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

El veto solo será levantado en casos de emergencia por asistencia en desastres y en operaciones urgentes de cumplimiento de la ley.

La supervisora Janice Hahn sostiene que esta serie de acciones son necesarias tras el “golpe desgarrador y un ejercicio cruel de la autoridad presidencial dirigido a casi 800 mil jóvenes más vulnerables, incluidos 214 mil que residen en California”.

Por su parte, la supervisora Hilda Solis acota que “las restricciones de viajes son una forma de boicotear las pólizas negativas adoptadas en otras jurisdicciones”.

Una moción adicional, presentada por el supervisor Mark Ridley-Thomas, dirige al condado a unirse o archivar unos escritos de amparo en conjunto con las demandas en contra de la administración de Trump por anular Daca, incluida una presentada por el procurador Xavier Becerra.

Para más información sobre los charlas en vivo de "Keep Your Daca" o cualquiera de las últimas noticias que afectan a los inmigrantes, visite el sitio web de Office of Immigrant Affairs en oia.lacounty.gov o llame al teléfono 800.593.8222.