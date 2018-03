Condado de LA promete solución al impacto de la salud infantil por venta de cigarrillos

La Junta de Supervisores votó a favor de examinar de cerca las tiendas de tabaco, en las áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles, así como evaluar su impacto en la salud y la seguridad de las comunidades que las rodean.

La moción, redactada por el supervisor Mark Ridley-Thomas, también solicitó que se examinen las posibles reglamentaciones para abordar estos negocios que inquietan a la comunidad, mientras realiza estrategias de educación y divulgación para frenar el consumo de tabaco.

"Actualmente, las tiendas de tabaco en el condado de Los Ángeles tienen el derecho de vender en zonas comerciales y no necesitan licencias especiales", dijo el supervisor.

"No hay forma de rastrearlos o monitorearlos. No sabemos cuántos hay, menos aún cómo funcionan. No todos ellos pueden ser problemáticos, focos de crimen o afectar a ciertas comunidades. Aun así, me gustaría conocer las mejores prácticas y opciones regulatorias que tenemos, incluidos los posibles cambios en las licencias de minoristas de tabaco y las regulaciones de uso de terreno”, sostuvo Ridley-Thomas.

Un estudio del 2017 de la Escuela de Medicina Riverside, de la Universidad de California, sugirió que las tabacaleras "pueden constituir propiedades molestas asociadas con condiciones peligrosas del vecindario para el crimen y la violencia".

Mientras tanto, una encuesta comunitaria de la organización Community Coalition South LA, encontró que el 64 por ciento de adultos y 44 por ciento de jóvenes están "muy preocupados" con la actividad delictiva en las tiendas de tabaco circundantes.

Existe la preocupación de que estas puedan agravar los problemas de los expendios de alcohol y los dispensarios de marihuana.

"Nuestra investigación indica que las tiendas de tabaco son un peligro para la salud pública potencialmente grave, pero no es un tema abordado", dijo el profesor Andrew Subica, uno de los principales autores del estudio en UC Riverside.

"Apoyamos firmemente la moción del condado para asignar recursos públicos, para identificar y evaluar el alcance del problema de las tiendas de tabaco en los vecindarios".

"Sin una aplicación confiable, la sobre concentración de las tiendas minoristas de tabaco puede repetirse fácilmente, como lo que sucede con la venta del alcohol y el cannabis", advirtió Robert Baird, un urbanista de la organización sin fines de lucro Prevention Institute.

"Durante décadas, las empresas cigarreras se han enfocado en vecindarios de bajos ingresos y comunidades de color para comercializar sus productos mortales", agregó John Yi, director de defensa de la American Lung Association en California.

"Con el aumento astronómico de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco con sabor, estas tiendas comunitarias se han convertido en la zona cero para las tácticas de las industrias hacia la adicción de futuras generaciones de fumadores".

El presidente de Community Coalition, Alberto Retana, dijo: "Esta moción es un paso clave ... no solo para crear un ambiente que respete la dignidad y la calidad de vida en el sur de Los Ángeles, sino para garantizar que los bienes y servicios que brindamos sean los que nos hablan nuestras más altas aspiraciones”.

La junta directiva pidió a los Departamentos de Salud Pública, Planificación Regional, el Asesor del Condado, Alguacil, Tesorero y Recaudador de Impuestos, y varias partes interesadas de la comunidad informar sobre las molestias que les traen los negocios tabacaleros dentro de 120 días.