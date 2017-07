Aprueban en L.A. diversificación de doctores para asistir a pacientes en su idioma de origen

Asistir al hospital para el control de su diabetes no es el problema, asegura Lucia Pérez, residente de Los Ángeles; lo complicado es cuando se da cuenta que su médico no habla español.

“Cuando me empiezan a hablar inglés, ya sé que me voy a ir a la casa con muchas preguntas y preocupaciones", indicó Pérez, quien visita regularmetne el hospital regional USC Medical Center.

"El lenguaje no es el mismo y en ocasiones no hay suficientes enfermeras para que puedan traducir”, aclaró.

Esta paciente, de 60 años de edad, no es la única con el problema de traducción. Según funcionarios del Condado de Los Ángeles, hay miles de personas que enfrentan estas barreras a diario.

Para solucionar el problema, los miembros de la junta de supervisores votaron, esta semana, a favor de diversificar el grupo médico que trabaja en los hospitales del condado, centros de traumatología y centros de salud.

Desde hace dos años, en uno de los más recientes estudios del condado, se había subrayado que el número de médicos latinos no estaba creciendo al mismo paso que los pacientes.

El estudio encontró, asimismo, que la población en Estados Unidos que se identificaba como latino o hispano, había crecido hasta en un 243 por ciento desde 1980 hasta el 2010.

Eso significa que de 15 millones aumentó a 51 millones, aseguró David Hayes-Bautista, director del Center for the Study of Latino Health and Culture en la escuela de medicina David Geffen en UCLA y coautor del estudio.

Hilda Solís, supervisora del Distrito 1 y coautora de la moción del condado, considera que la diversificación debe tomar lugar lo antes posible para traer más médicos competentes a nivel cultural y lingüístico.

"Al asegurar que nuestros médicos sean tan diversos como los pacientes, vamos a poner un fuerte énfasis en la eficacia y la cultura apropiada de servicios", dice Solís, enfatizando que este es el segundo sistema de salud municipal más grande de la nación.

“Se trata de contratar y equipar a nuestros trabajadores locales, hombres y mujeres con el liderazgo, [con] la capacitación y las habilidades necesarias para nuestras diversas comunidades”, añadió la supervisora.

La funcionaria es de la idea de coordinar esfuerzos con los sindicatos de salud locales para reclutar médicos.

Pérez, por su parte, sostiene que la acción del condado debió llegar hace muchos años.

“No hace falta ser experto o tener en la mano un estudio, para ver que las minorías que hablamos otros lenguajes hemos estado creciendo a través de los años”, dice la inmigrante.

“El punto es salvar vidas. Yo sé que mucha gente no viene a los hospitales porque son ilegales o porque le tienen miedo a las barreras del lenguaje”, señaló Pérez.

Belinda Campos, sicóloga y profesora en aspectos culturales UC Irvine, asevera que al no hablar el mismo idioma que los médicos ponen en riesgo la salud de los pacientes, especialmente si son latinos porque son un grupo que se basa en el trato.

“A la comunidad latina le gusta que la traten con respeto y confianza. De eso depende que se abran con sus doctores, les hagan preguntas y los visiten regularmente”, explicó la sicóloga.

“Como expertos, vemos esta tendencia una y otra vez en el hospital y en diferentes estudios”, agregó Campos.

​​Sheila Kuehl, supervisora del Distrito 3 y coautora de la moción, indica que el condado emplea a más de 4 mil médicos y ofrece uno de los más grandes programas de capacitación a nivel nacional.

A juicio de la funcionaria, es crucial revisar las prácticas de contratación.

De ese modo, según Kuehl, se puede "asegurar que nuestros hospitales y clínicas pueden seguir compitiendo efectivamente por lo mejor médicos, y para que estos decidan trabajar para el condado”.

El Sindicato de Médicos y Dentistas Americanos, por ahora, está tomando medidas para asegurar el flujo de suficientes médicos para satisfacer las necesidades de los pacientes, aseguró Stuart Bussey, presidente de la gremial.

"Lo que proponen aquí debe ser un modelo para otros condados, la mayoría de los cuales se enfrentan a retos de reclutamiento similar”, concluyó Bussey.