¿Cómo trabaja el Sheriff de L.A con la “migra”? McDonnell contra santuarios

Tras varias críticas por haberse declarado en contra de un proyecto de ley que pide hacer de California un estado Santuario, Jim McDonnell, jefe del Departamento del Sheriff de Los Ángeles afirma su postura diciendo que quiere proteger a la comunidad indocumentada aunque para algunos, sus decisiones reiteran lo contrario.

Asimismo, su departamento aclara cómo trabaja con las autoridades de inmigración enfatizando que todas sus acciones son por seguridad.

“Siento la obligación de defender lo que creo protegerá a las personas en todas nuestras comunidades. Necesitamos usar todas las herramientas disponibles, incluyendo a nuestros socios de la ley, a fin de asegurar la protección de las personas y sus familias, de los delincuentes graves y violentos”, asegura McDonnell.

La SB 54, que promueve el presidente del Senado, Kevin de León, prohíbe a las autoridades de la ley cooperar con los agentes de inmigración.

“Si ICE (la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) no tiene acceso a las cárceles donde se encuentran los criminales más serios y violentos, entonces es predecible que los agentes de ICE no tendrán otra alternativa que buscar a las personas de su interés y llevar a cabo los arrestos en nuestras comunidades, nuestras calles, vecindarios y hogares”, dice McDonnell.

Según el jefe del Sheriff, toda persona presente durante esas detenciones puede estar en riesgo de la deportación sin tener antecedentes.

A pesar de no estar de acuerdo con la medida SB 54, “apoyo la ley conocida como TRUTH y TRUST Act porque proveen la transferencia segura y legal de los delincuentes violentos que ICE busca y lo hace dentro del ambiente controlado de nuestras cárceles”, sostiene McDonell.

El 1 de Enero del 2017, entró en vigor el TRUTH Act que provee información a extranjeros en caso de que sean detenidas por cualquier oficial de la ley por cualquier motivo, especialmente si ICE solicita entrevistar a la persona o si intenta detenerlo.

La ley requiere que cualquier ciudadano que esté detenido en la cárcel sea informado si hay una solicitud para que esa persona sea entregada a las autoridades de inmigración. Anteriormente, muchos de los detenidos y trasladados a los centros de inmigración no tenían idea de lo que estaba pasando hasta que llegaban al centro de detención o estaban en ruta a la deportación. Las nuevas leyes permiten a los inmigrantes negarse a la entrevista con ICE y solicitar que un abogado esté presente durante esa entrevista.

A final de cuentas, dice McDonnell, su postura “no se trata de política, sino de protección”.

El Departamento del Sheriff (LASD) también contesta cómo trabaja con las autoridades de inmigración:



¿Funge el LASD como agentes de inmigración o pueden deportar a una persona durante una parada de tráfico o una llamada de ayuda?

Respuesta: No. Los agentes de LASD no preguntan acerca del estatus legal durante las paradas de tráfico o llamadas por ayuda. De hecho no piden estatus de la víctima o testigos de un crimen. No debe iniciar actividad policial con el objetivo de descubrir el estatus de una persona. Tampoco podemos detener o arrestar a un individuo por la sospecha de violar las leyes federales.

¿Qué sucede cuando un agente de LASD le pregunta a una persona sobre su estado legal?

Respuesta: El agente puede estar sujeto a una acción [castigo] administrativa.

¿Qué puede hacer un indocumentado cuando un agente de LASD le pregunta por su estado migratorio?

Respuesta: Someter una queja conocida como “Watch Commander’s Service Comment Report llamando a la oficina de asuntos internos de LASD o cualquier estación.

¿Cuántas personas bajo detención de LASD fueron reportadas a ICE en el 2016?

Respuesta: Aproximadamente 312 mil personas sin documentos fueron liberadas después de estar bajo nuestra custodia. De este número, solamente unas 1,007 de los criminales más violentos fueron entregados a las autoridades de ICE.