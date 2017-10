Camioneros podrían ‘ver luz a final del túnel’ en los puertos con moción presentada por dos concejales

La ciudad de Los Ángeles se encuentra en camino al bloqueo de las compañías que clasifiquen a sus trabajadores de camiones pesados como “contratistas independientes”.

Por muchos años, ese título le ha evitado a miles de conductores de camiones de carga, en los puertos de la región, obtener un seguro médico, pensión de retiro, vacaciones y otros beneficios para un trabajador de tiempo completo, sostienen activistas.

Ahora, dos concejales del ayuntamiento trabajan para que la ciudad detenga los contratos con las empresas que utilizan esta táctica, que ha ocasionado por lo menos 15 huelgas laborales en los últimos cuatro años.

“La ciudad de Los Ángeles debe garantizar que a todos los trabajadores que contribuyan a las operaciones en el puerto de la región, se le ofrezcan empleos seguros, un medio ambiente donde están protegidos, salarios justos, derechos y beneficios garantizados”, sostiene la moción de los concejales Joe Buscaino y Bob Blumenfield.

La moción instruiría al personal municipal para que revise las condiciones de contrato de compañías de camiones, o almacenes que operan en el puerto, e informen sobre la factibilidad de denegar el acceso a empresas que están en violación del nuevo reglamento para congelar el negocio con éstas.

Por su parte, los conductores han venido empujando este tipo de medidas, inclusive a nivel estatal.

El puerto hizo un esfuerzo para abordar el problema, mediante la incorporación del Programa de Camión Limpio 2008, que habría requerido que las empresas contraten a los conductores de forma permanente, pero fue golpeado por un fallo del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito.

Debido a la falta de respuesta, en el 2010, al menos 1,150 conductores de camiones portuarios presentaron demandas en un tribunal del ámbito civil, donde los jueces se han alineado con los conductores en más del 97 por ciento de los casos, sostiene la moción.

Byron Monzun, un contratista independiente asegura que no se retirará de este trabajo a pesar de las injusticias, ya que si no lucha por sus derechos ahora, la compañía les seguirán robando a otros camioneros.

Con 50 años de edad, el camionero no tiene seguro médico, plan de retiro, derecho a días de enfermedad ni vacaciones.

“Lo que estamos exigiendo es que se nos den estos derechos como cualquier otro empleado de planta”, dijo.

“Las técnicas que las compañías emplean para ahorrarse dinero son sucias y a costo del trabajo de miles de empleados y sus familias que sufren de esta injusticia”, aseguró Monzun.

La moción también instruiría al personal de la ciudad para explorar soluciones que pueden implementarse para mejorar los derechos de los empleados, y garantizar que las empresas cumplan con las leyes laborales.

Además, obligaría al personal para que investigue reclamos de robo de salarios y violaciones del día de enfermedad que en la actualidad estos negocios no pagan.

Barb Maynard, vocera del sindicato International Brotherhood of Teamsters, el cual durante años ha luchado para sindicalizar a los trabajadores, sostiene que a parte de recibir sueldos mínimos en los que no se les paga tiempo extra, los conductores no cuentan con estándares de seguridad en el trabajo.

“Los camioneros exigen tener empleos estables, beneficios y no enfrentar represalias después de las huelgas, algo que se ve a menudo como forma de las compañías para castigar a los trabajadores”, sostiene Maynard. .

Santiago Aguilar, otro trabajador independiente, asegura que las compañías también les quitan dinero de sus cheques para el mantenimiento de los vehículos.

“Mi esposa y yo no tenemos seguro médico y raramente vamos al doctor. Tengo hijos que mantener y básicamente vivimos al día”, señaló Aguilar.

Por el momento, empleados de la ciudad tienen un mes para presentar sus hallazgos ante el concilio.