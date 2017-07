Californianos sin ahorros para vivir siquiera tres meses sin empleo: ¿Dónde se encuentran los latinos?

Gustavo Mujica ga el dinero suficiente como para pagar su próximo mes de renta, algunas facturas y la comida, pero si le preguntas que si tiene dinero ahorrado para enfrentar cualquier eventualidad, su respuesta es “no”.

“Si me enfermara, me ocurriera un accidente o simplemente me quedara sin trabajo de un día para otro, no creo que podría pagar la renta del siguiente mes”, dice Mujica.

“Con las rentas tan altas, la gasolina subiendo de precio todo el tiempo y los gastos del hogar, puede decir que vivo al día”, agrega este residente del condado de Orange.

Mujica se encuentra entre el 37 por ciento de hogares en California que no podrían vivir en el nivel de pobreza por ni siquiera tres meses si perdieron un trabajo, señala la evaluación de Prosperity Now, una organización nacional que aboga por las personas de bajos recursos e inseguridad financiera en la nación.

Cuando Mujica ve que forma parte de esta estadística, sostiene que los números no son sorprendentes.

“Los expertos dicen que ya no estamos en recesión, pero yo digo que sí”, dice el señor.

La tarjeta de puntuación anual de Prosperity Now también muestra que el 46 por ciento de los hogares en California no reservó ningún ahorro para emergencias durante el año pasado, un porcentaje más alto que la tasa nacional de 43.7 por ciento.

Asimismo, la tarjeta encontró que el 21.4 por ciento de los californianos experimentaron volatilidad en sus ingresos durante el año pasado, una situación que a menudo resulta de horarios de trabajo irregulares.

Entre los más afectados, según la organización, se encuentran las minorías, pues son ellos los que son casi dos veces más propensos a vivir por debajo de la línea de pobreza que los hogares anglosajones.

Por ejemplo, solamente el 43.9 por ciento de personas de minorías es propietario de su hogar, en comparación con el 62.5 por ciento de los hogares anglosajones.

Además, el 60.7 por ciento de los hogares latinos y el 56.7 por ciento de los hogares afroamericanos prácticamente no tienen ahorros y se consideran "pobres en activos líquidos", en comparación con el 28.2 por ciento de hogares anglosajones.

"Está claro que demasiadas personas están atrapadas en el limbo económico", dice a través de un comunicado la presidenta de Prosperity Now, Andrea Levere.

De acuerdo a Levere, “los ahorros son de gran importancia para que las familias puedan invertir en su dinero” más allá de ser solo un colchón de emergencias.

Levere sostiene que en general la situación es crítica, ya que casi 20 millones de hogares de Estados Unidos o el 16.9 por ciento del total, tienen un valor neto nulo o negativo. Eso significa que deben más de lo que poseen.

Entre las sugerencias de la boleta para aliviar este problema, se encuentra proporcionar un impulso de ingresos a través de políticas como el crédito fiscal federal y estatal así como alentar el ahorro y mejorar las políticas que aumentan el salario mínimo tal como lo está haciendo California.

Los expertos hablan también de la creación de un mayor acceso a la propiedad de vivienda y el aumento de la seguridad de jubilación.