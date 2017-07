Cae el número de nacimientos a 62 por cada 1,000 mujeres; ¿ocasionará esto una crisis económica?

A sus 30 años de edad, Norma Arias ha decido no tener hijos aún. Su meta está en terminar una carrera de psicología, pagar las deudas escolares y comprar una casa.

“Tener hijos ahora es imposible, la economía no lo permite y no soy la única que piensa así. Conozco muchas amigas que ahora no están pensando en eso, ya no estamos en los tiempos de antes”, dijo la joven en una entrevista telefónica.

Arias se suma a las filas de millones de mujeres en Estados Unidos que rechazan el embarazo y cuya decisión en la actualidad disminuye a nivel histórico el número de mujeres que dan a luz.

Según los datos provisionales de la población en el 2016, publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el número de nacimientos cayó en 1 por ciento respecto al año anterior.

Esto significa que la tasa general de fecundidad es de 62 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años de edad.

A pesar de que la tasa de natalidad de las mujeres en sus treintas y cuarentas aumentó, no es suficiente para compensar los números más bajos que presentan las mujeres más jóvenes.

Si esta “modalidad” continúa, algunos expertos temen que el país podría enfrentar peligro en su economía.

En breve, el número de nacimientos es una medida importante para la salud demográfica, aseguran. Este número debe estar dentro de un cierto rango, llamado el "nivel de reemplazo", para mantener una población estable para que no crezca ni se contraiga.

Si es demasiado bajo, existe el peligro de no poder reemplazar la fuerza de trabajo envejecida o tener suficientes ingresos fiscales para mantener la economía estable, señalan expertos.

“La mano de obra en todos los rubros es de su importancia para sostener una economía saludable”, sostiene Erik Tran, consultor de finanzas en el condado de Orange.

“Al otro lado de la moneda, muchos nacimientos pueden empobrecer el país al acabarse los recursos sociales y se puede experimentar falta de vivienda, comida y agua, tal como sucede en muchos países tercermundistas”, agrega el consultor.

En este momento, la tasa de natalidad más alta está entre las mujeres de 30 a 34 años, con el grupo de 25 a 29 años apenas detrás.

Mientras tanto, para las madres de 40 a 44 años, la tasa de natalidad aumentó en 4 por ciento a partir del 2015. Y para las mujeres de 45 a 49 años, la tasa de natalidad aumentó a 0.9 nacimientos por cada 1,000 mujeres.

Shahin Ghadir, experto en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad del Southern California Reproductive Center en Ventura, sostiene que “muchas jóvenes están acudiendo a los centros de reproducción para guardar sus óvulos y tener hijos en el futuro”.

“Esta es una buena opción para las mujeres que por ahora piensan que la estabilidad económica o la educación son más importantes que la familia. Al igual, la familia es de gran importancia, solo la están postergando”, agrega Ghadir.

Entre los estados que han visto el mayor declive se encuentran Arizona, California, Connecticut, Michigan, New York y Pennsylvania.

William Frey, demógrafo y miembro de la Brookings Institution, señala que a pesar de la reciente disminución, la tasa de fertilidad en Estados Unidos sigue siendo relativamente alta en comparación con países desarrollados como Alemania e Italia.

“Todavía tenemos una fuerza de trabajo creciente…No creo que eso [los números actuales] sean motivo de alarma", dice Frey.

Arias, por su parte, considera que “el hecho de que la mujer tenga control de su cuerpo y desee educarse, no tiene nada de malo”.