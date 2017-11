¿Buscas la ciudadanía? La espera se redobla con retraso de más de 700 mil solicitudes

Ana Flores sometió la solicitud para la ciudadanía estadounidense hace cuatro meses. Su familia le ha dicho que para esta fecha, ella ya tenía que haber tenido la respuesta, por lo que ahora está preocupada.

“No sé qué está pasando… todos me dicen que el trámite es rápido, pero no me llega ningún correo del USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos]”.

“Si no me convierto en ciudadana ahora, tal vez no pueda ayudar a mis padres a venir a este país con las políticas cada vez más estrictas que el gobierno está poniendo”, agrega esta mujer residente de Oxnard.

De hecho, Flores deberá esperar más tiempo para adquirir la ciudadanía, ya que USCIS reporta un retraso de unas 708 mil solicitudes en todo el país.

En años pasados, eltiempo promedio de espera para esta solicitud era de tres o cuatro meses. Ahora los solicitantes tienen que esperar hasta siete meses, luego de que tras las elecciones del 2016, aumentó de manera considerable el número de solicitudes de ciudadanía, de acuerdo a USCIS.

En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, el tiempo de procesamiento ha aumentado a 10 meses.

A través de un comunicado, la agencia sostiene que se encuentra trabajando en el problema.

"Para hacer frente al lento procesamiento, USCIS está asignando horas extras adicionales a empleados y está acelerando el reclutamiento de nuevo empleados para llenar las vacantes en todo el país", dice la agencia.

La agencia no da una razón por el aumento, solo se limita a contestar que los números suben y bajan de año a año.

A juicio de Leticia Moreno, abogada de inmigración, el aumento se debe a que la comunidad está preocupada por el nuevo gobierno.

“Parece que existe más temor entre los inmigrantes desde la entrada de Trump como presidente por lo que más gente llega a preguntar cuáles son sus opciones para obtener la residencia y la ciudadanía”, sostiene.

“La gente no se está sintiendo segura por la existencia de numerosas políticas antiinmigrantes que la administración ha estado aprobando”, agrega Moreno.

Desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, 783,330 personas presentaron solicitudes de ciudadanía, en comparación con las 725,925 que presentaron solicitudes durante los mismos meses del año anterior.

La cifra actual está en camino de superar el millón de solicitudes.

Durante años, los defensores de los inmigrantes han instado a los residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la tarjeta de residencia, a naturalizarse, lo que los protegería de la deportación si alguna vez fueran declarados culpables de algún delito.

Aún así, millones de inmigrantes elegibles se abstienen de hacerlo, citando el temor de aprobar exámenes de inglés y ciudadanía y por la necesidad de pagar cientos de dólares por proceso de documentación.

“Las diferentes campañas de ayuda para las personas que buscan la ciudadanía han servido mucho. El mensaje de todos modos es el mismo, acérquense e infórmense cómo obtener la ciudadanía porque es lo único que nos asegura una estadía permanente”, dice Ángela Sanbrano, directora de Red Mexicana de Organizaciones y Lideres Migrantes.