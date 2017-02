A cinco años de prisión fue condenado el activista Oswaldo Cabrera, pero las autoridades reconocen que hay más víctimas de las que hasta el momento han sido identificadas, como resultado del fraude migratorio a clientes de la Coalición Latinoamericana Internacional.

La referida oficina, ubicada en Los Ángeles, canalizó clientes a través de la exposición que Cabrera, oriundo del Ecuador, tenía en la opinión pública en las marchas proinmigrantes y a través del libro de su autoría “Niños Estadounidenses Huérfanos por la Migra”.

“Este caso manda un mensaje muy contundente”, declaró Rigoberto Reyes, jefe de investigaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA), agencia que colaboró con la Fiscalía para procesar al activista.

“Sirve para llamar la atención y que más gente no caiga en el engaño”, agrego el funcionario. “El daño que se le causa a una persona que desesperadamente quiere legalizar su estatus migratorio es irreversible, no solo se trata de la pérdida del dinero”.

Reyes asegura que al realizar el cateo de la vivienda del activista, el pasado 7 de diciembre, se encontraron los expedientes de 900 personas. Por medio de llamadas y cartas se ha logrado entrar en contacto con más de 350 de ellas.

Buscan a más víctimas de Oswaldo Cabrera, activista que irá a cárcel por fraude migratorio Facebook/Oswaldo Cabrera En una hoja volante, publicada en las redes sociales, se encuentra esta que dice: “Oswaldo Cabrera defensor de los niños huérfanos por la migra”. En una hoja volante, publicada en las redes sociales, se encuentra esta que dice: “Oswaldo Cabrera defensor de los niños huérfanos por la migra”. (Facebook/Oswaldo Cabrera) (Facebook/Oswaldo Cabrera)

“Aunque no hayan sido víctimas de él, pueden llamarnos en cualquier caso donde los han engañado para darles asesoría”, añadió el investigador.

La comunidad latina, según el experto, cae víctima de los notarios y de personas sin escrúpulos aprovechándose de la necesidad de la gente, ofreciéndoles lo que quieren oír; en ese sentido, plantea que una señal de alerta es cuando “alguien garantiza resultados”.

Laura Ernde, vocera de la Barra de Abogados de California, explicó a HOY que los consultantes de inmigración solo pueden ofrecer traducciones y autenticación de algunos documentos, entre otros servicios. “Sólo los abogados pueden dar asesoramiento jurídico”, subrayó.

En ese sentido, agregó que un usuario está en la obligación de pedir que el abogado le muestre su licencia como profesional, dato que se puede corroborar en internet http://bit.ly/1jjcVsV, al ingresar el nombre o número de licencia, también llamando al 866-879-4532.

“Algunos consejeros pueden llamarse ‘notarios’, un término usado en algunos países latinoamericanos por aquellos que tienen una licencia para ejercer la ley. Pero en California, la ley sólo permite que los abogados se llamen notarios”, aclaró Ernde.

Aparte de los abogados privados, existen organizaciones que cuenta con asistencia jurídica, autorizadas por el Departamento de Justicia, a través de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA); en el enlace http://bit.ly/2gzHqQA se pueden verificar las entidades a nivel estatal.

En la ciudad de Los Ángeles hay 25 organizaciones acreditadas, algunas cuentan con abogados y otras están autorizadas solo para asesorar en procedimientos básicos, como indicar que formularios se pueden llenar y a dónde se van a enviar, entre otros aspectos.

“En este momento hay mucha confusión y nuestra comunidad se vuelve más vulnerable para ser víctima de fraude”, valoró Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).

“Los notarios no pueden dar asistencia en asuntos legales; asista con abogados y con organizaciones de su confianza, si nosotros no podemos atenderlos, tenemos una lista de abogados a donde se les puede referir”, agregó la líder comunitaria.

A nivel local, junto a Carecen hay entidades autorizadas como Chirla, El Rescate, Caridades Católicas, Asian Americans Advancing Justice, Cofem, Instituto Internacional de L.A., Kids in Need of Defense, Legal Aid Foundation, Peace Over Violence y Public Counsel, entre otras.

Entre el 2015 y 2016, la agencia DCBA recibió alrededor de 172 denuncias de fraude migratorio a nivel del Condado de Los Ángeles. Las personas que hayan sido víctima de estafa pueden llamar al 1800-593-8222 para reportar e investigar cualquier anomalía.

Departamento de Asuntos del Consumidor

Dirección: 500 West Temple Street Suite B-96

Kenneth Hahn Hall, Los Ángeles

Teléfono: 1800-593-8222