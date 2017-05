Veteranas del ejército: Dan la vida por su patria, pero después se la quitan en su propia tierra

En tierras lejanas las mujeres de las fuerzas armadas estadounidenses dan la vida para defender su patria. Sin embargo, ellas mismas deciden quitársela cuando llegan a su hogar al no poder reintegrarse a la sociedad.

Entre las respuestas más lógicas a esta crisis en aumento se encuentra el estrés postraumático, el abuso sexual, las preocupaciones financieras, la depresión y los problemas familiares, dicen expertos

No obstante, según el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), se necesitan estudios contundentes que indiquen el por qué escogen esta salida; una respuesta que tiene indignados a muchos miembros del ejército.

Podemos y debemos hacer más para enfrentar la epidemia de suicidio entre nuestras mujeres veteranas" — Julia Brownley, congresista y autora de la ley Prevención del Suicidio de las Mujeres Veteranas.

Desde el 2001, la tasa de suicidios entre varones veteranos ha aumentado hasta en un 35 por ciento, según el VA. No obstante, la tasa de suicidio entre mujeres ha incrementado hasta en un 85.2 por ciento, lo que hace a este sector de cinco a 12 veces más propensa a quitarse la vida que una mujer civil.

A pesar de las cifras, los investigadores del VA sostienen que las causas del incremento no están muy claras, pero consideran que al abuso sexual dentro de las fuerzas podría ser uno de los principales factores, aunado a otras experiencias traumáticas. Simplemente en el 2015, hubo 26 mil casos de abuso sexual en el país.

Otro factor principal podría ser el estrés postraumático (PTSD). Entre las mujeres veteranas de los conflictos en Irak y Afganistán, casi 20 de cada 100, o un 20 por ciento, han sido diagnosticadas con PTSD.

En términos generales, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de concentrarse en ocupaciones de bajos salarios, ganar el salario mínimo y experimentar la pobreza, otro hecho que podría afectarlas sicológicamente.

El VA apunta que alrededor del 70 por ciento de veteranos que terminan con su vida, no usa los servicios de salud de esta agencia, pero no tiene respuesta al incremento de suicidios entre las mujeres.

Acceder a los beneficios del VA es muy difícil. A los soldados... siempre les ponen peros a pesar de que sabemos lo difícil que les es reintegrarse a la sociedad...". — Matilde Álvarez, madre de un veterano de las fuerzas armadas.

“Es difícil comprender por qué sucede esto (los suicidios). Es una de las cosas que pienso se convertirán en la interrogante principal para nosotros”, sostiene el subsecretario del VA, David Shulkin.

“Nosotros como nación debemos enfocarnos en disminuir esos números hasta que los suicidios entre veteranos lleguen a cero”, indica Shulkin.

La agencia se defiende reafirmando que en años recientes han contratado 5,300 proveedores de salud y personal de apoyo, además de actualizar la oficina de prevención de suicidios.

“Podemos y debemos hacer más para enfrentar la epidemia de suicidio entre nuestras mujeres veteranas", sostiene la congresista Julia Brownley, autora de la ley Prevención del Suicidio de las Mujeres Veteranas HR 2915. "Sabemos que el suicidio se puede prevenir, pero tenemos que trabajar más para entender las causas fundamentales”, agrega Brownley.

Pero esto no es suficiente para muchos veteranos que argumentan que para llegar a los servicios, existe mucha burocracia.

“El 29 de mayo celebramos Memorial Day en honor a todos esos soldados que mueren en las guerras, pero tanto los hombres y las mujeres en el ejército que sobrevivimos esos conflictos también estamos muriendo en nuestra propia tierra, dice Ernesto “V”, un veterano de la guerra de Afganistán que no quiso revelar su identidad.

“Existe un estigma que nos da la sociedad; se dice que los veteranos somos fuertes, que no debemos quejarnos, que podemos sobrevivirlo todo, pero al final del día somos humanos con necesidades también. He sabido de compañeros y compañeras que se quitan la vida por diferentes razones, pero al final del día es porque no tuvieron un apoyo del mismo VA y se vieron acorralados”, dice Ernesto.

Asimismo, Matilde Álvarez, madre de un veterano de las fuerzas armadas con estrés postraumático, asegura que como testigo, esta agencia le ha cerrado las puertas a su hijo.

“Acceder a los beneficios del VA es muy difícil. A los soldados hombres o mujeres siempre les ponen peros a pesar de que sabemos lo difícil que les es reintegrarse a la sociedad con problemas mentales, sin empleo y hasta divorcios”, agrega la señora.

En julio del 2106, el presidente Barack Obama firmó el proyecto de ley de Prevención del Suicidio de las Mujeres Veteranas, que pide al VA que identificara los programas de prevención del suicidio más efectivos.

Para las familias de los veteranos, este proyecto es un gesto bondadoso, para cubrir el problema de las suicidas, pero no creen que funcione.

Norma Álvarez, esposa de un veterano que se suicidó en el 2011, recuerda que en un episodio de pánico su esposo había tenido que esperar hasta tres horas para ver un siquiatra.

“Esta no es la manera de abordar a los suicidas. Inclusive un minuto cuenta para salvarle la vida a alguien. No creo que el VA haya cambiado desde entonces. Nuestros soldados mujeres y hombres están solos lidiando con su propia guerra en su propia nación, con un enemigo que les dificulta de una forma u otra el ingreso a los servicios que ellos se ganan sirviendo”, dice la señora.