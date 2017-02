‘Apague su teléfono’: mensaje se hace viral en Facebook con un aviso a padres de familia

Una simple fotografía con el aviso de una guardería dirigido a los padres de familia se hizo viral. En menos de una semana, el mensaje recibió 99 mil ‘likes’ y fue compartido por más de 1.2 millones de personas en Facebook, y las cifras siguen subiendo entre los internautas.

“¡Usted está recogiendo a su hijo! ¡APAGUE SU TELÉFONO !”, se lee en el aviso que encontró Juliana Farris Mazurkewicz al llegar por su hija al centro comunitario ubicado en Hockley, Texas. La madre de familia le tomó una foto y lo publicó en su cuenta personal.

La mujer no se molestó por el mensaje, pero evitó dar el nombre de la institución.

“Me quedé un poco sorprendida, pero no sentí ninguna negatividad hacia la guardería”, comentó Mazurkewicz a CNN. “Sé que el personal tiene en mente los mejores intereses para los niños, como para llegar hasta el punto de estar dispuestos a ofender a los padres”.

El centro comunitario, por su parte, se justifica en ese mensaje al agregar que muchas veces intentan entregar los trabajos elaborados por los niños y “el padre está en el teléfono”.

Al conocer esta publicación, Patty Artiga, residente en la ciudad de Long Beach, California se mostró a favor de apagar el teléfono. “Estamos en una era donde la tecnología nos consume vivos”, valoró la madre de familia de dos hijos.

“Si nosotros damos ese ejemplo de que es normal ignorar nuestro alrededor por enfocarnos en los teléfonos, no somos quien para después discutirles eso a nuestros hijos, cuando ellos no nos ponen atención y nos ignoran por dicho objeto”, subrayó Artiga.

Mayri Repreza, madre y educadora, reaccionó molesta. En los últimos 14 años ha trabajado con niños de cinco años de edad en el Sur de California.

“Se me hizo grosero y una falta de respeto”, dijo a HOY. “A mi me ofendió porque [la guardería] no saben porque los padres van en el teléfono, hay otras formas para decir las cosas. A lo mejor se está viendo algo sobre los otros hijos, no necesariamente van chismeando”.

El Centro Pew, en una encuesta realizada en el 2012, reveló que el 46% de los padres y 52% de las madres de familia afirman que invierten más tiempo con sus hijos en comparación al que recibieron de sus progenitores; sin embargo, aseguran que no es suficiente.

En ese sentido, Maricela Cueva, experta en relaciones públicas y redes sociales, explicó a HOY que los aparatos teléfonicos y el tiempo que se dedica a las plataformas digitales interfiere en esa conexión entre padres e hijos.

“Este post se volvió viral porque tocó lo que la gente ya siente pero no pudo expresarse”, manifestó Cueva, vicepresidente de la firma VPE Public Relations, en Los Ángeles, con más de 15 años en esta industria.

“Todos hemos experimentado frustración con el uso excesivo de teléfonos celulares y este mensaje llegó al corazón de esa frustración”, añadió.

“También sirvió como un recordatorio para enfocarnos en nuestra prioridad número uno - nuestros hijos. Tristemente señala una desconexión entre nuestros dispositivos y nuestras vidas personales”, concluyó Cueva.