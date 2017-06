Activistas urgen unión, educación y lucha tras revocación de DAPA

A unas horas de que la administración de Donald Trump anulara el programa que protegía de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueran padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, activistas se movilizan para pedirle a la comunidad unidad, educación y lucha.

El secretario de Seguridad Nacional John Kelly revocó formalmente el memo que creó el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA). El programa fue anunciado por el gobierno de Barack Obama en noviembre de 2014, pero nunca entró en vigor.

“La noticia no de la revocación no es nueva para los activistas. Sabemos que bajo la administración de Trump todo puede suceder, ya que es un hombre que perdió la sensibilidad hace mucho tiempo, no tiene compasión y no le importa el sufrimiento de la separación familiar”, señala Ángela Sanbrano, directora ejecutiva de RedMex.

“Ya en este momento, muchas familias están preparándose al informarse sobre sus derechos. Sin embargo, esta nueva acción debe de alentar a los que todavía están atemorizados a educarse, prepararse para cualquier eventualidad y unirse a las organizaciones para defenderse de otros ataques del gobierno por llegar”, dice Sanbrano.

DAPA había estado envuelta en batallas legales desde 2015, cuando fue congelada. Texas y otros 25 estados presentaron una demanda para bloquear la política de Abana, que habría concedido la estadía legal de más de 3.7 millones de padres de familia.

Guillermo Torres de la organización de Clericós y Laicos para una Economía Justa, asevera que la acción de Trump “es otro ejemplo más de su energía y fuerza concentrada en sembrar terror en las familias vulnerables en lugar de preocuparse por otras cuestiones más importantes”.

“La revocación nos grita a la comunidad que no hay que quedarnos en silencio, ni sentados. Debemos primero que todo buscar ayuda profesional con abogados de inmigración calificados, porque hay mucha gente indocumentada que podría beneficiarse de diferentes formas. Le pedimos a la comunidad que conozcan sus derechos y que salgamos a protestar con todo y temor”, dice Torres.

Juana Echeverría, madre dos niños ciudadanos de 15 y 10 años de edad, tampoco se sorprende de la noticia a pesar de que le causa mucha tristeza y frustración.

“Trump cumpla lo que promete porque le gusta agredir a los más vulnerables. La revocación no es sorpresa, pero me hace sentir impotente ante tanta maldad. Llegué a pensar que gracias a mis hijos tendría alguna vez la oportunidad de vivir legalmente en este país, y saber que no es así es desilusionante”, expresa Echeverría.

No solo los padres que no pueden beneficiarse de DAPA deben movilizarse, sino también los residentes legales con cinco o más años en este país, recalca Guadalupe Rodríguez, activista comunitario en diferentes organizaciones y presidente de Frente Cívico Zacatecano.

“Cada vez que Trump abre la boca sabemos que no es nada bueno para nuestra gente. Tenemos que ser realistas y ver que no solo los indocumentados corren peligro. Los inmigrantes con residencia legal solamente pueden sufrir un revés de la política”, dice Rodríguez.

“Es importante para este sector buscar la ciudadanía y votar, ya que si todas las personas en el país que tienen ahora este privilegio hubieran ejercido su derecho, ahorita el gobierno nos estarían haciendo los mandados”, agrega el activista.