Activistas instan a Los Ángeles a demandar a Trump por negar fondos a la ciudad santuario

A lo contrario de San Francisco, la ciudad de Los Ángeles no tiene planes inmediatos para demandar a Donald Trump por firmar una orden ejecutiva, que busca negarle fondos a las ciudades santuarios.

Por su parte, algunos de los activistas a favor de los inmigrantes indocumentados sugieren que la ciudad debería seguirle los pasos a San Francisco para que otras regiones se adhieran a demostrar inconformidad con las acciones del presidente.

Rob Wilcox, vocero del procurador de la ciudad, Mike Feuer, sostiene que la oficina “aún se encuentra sopesando las acciones”.

Aún cuando Los Ángeles no esconde a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales, su departamento de policía ha aplicado durante décadas la Orden Especial 40, una regla que indica que los agentes de policía no pueden detener o arrestar a una persona por el propósito de determinar su estatus migratorio.

Otra de las razones por las cuales la procuraduría local no ha procedido con una demanda, es porque no se sabe con exactitud si Los Ángeles va a perder fondos, ya que la orden ejecutiva de Trump declara que las “jurisdicciones santuarios” serán determinadas por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS).

A pesar de que la ciudad analiza la demanda, la oficina de Feuer ha demostrado oposición a las pólizas de inmigración del nuevo presidente al apoyar un plan de donación de 2 millones de dólares a un fondo de defensa legal para inmigrantes que enfrentan la deportación así como intenta acercarse a las personas que fueron detenidas en el aeropuerto de los Ángeles la semana pasada bajo las ordenes de prohibición de viajes a países musulmanas.

Ángela Sanbrano, quien encabeza la mesa directiva de CARECEN, asevera que Los Ángeles no debe de esperar para someter su propia demanda.

“Es sumamente importante que otras ciudades sigan el ejemplo porque el gobierno federal está violando los derechos de estos lugares al quererles congelar los fondos que por derecho deben de llegarles”, dice Sanbrano.

“El congelar los fondos es un castigo e intimidación para los gobiernos locales que se han dado a la tarea de proteger a sus residentes sin importarles su estatus migratorio”, añade la activista enfatizando que las organizaciones “van a exigir que la ciudad también demande a Trump.

Nativo López, de Hermandad Mexicana Nacional, está de acuerdo con que Los Ángeles imponga una demanda.

“El papel que tomó San Francisco está bien porque está respetando y protegiendo, en este caso, a los inmigrantes indocumentados”, dice López

“Espero que Los Ángeles tome la misma posición, porque de no hacerlo muestra un compromiso hueco con la comunidad. Ya existe un precedente legal en la corte federal que indica que el gobierno no puede recortar o congelar los fondos fedérale a los estados solo porque no está de acuerdo con alguna de sus políticas”, asevera el activistas.

De clasificar como ciudad santuario, Los Ángeles podría perder hasta 500 millones de dólares en fondos federales, suma que recibe anualmente. Asimismo, varios proyectos donde se utiliza este dinero podrían quedar congelados, incluido un plan para revitalizar el Río de Los Ángeles.

Francisco Moreno, miembro de comunidades del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), asegura que es importante que Los Ángeles y otras ciudades sigan el ejemplo.

“Creemos que todas las ciudades que se han promulgado a favor de la política de Trump son valientes. Es importante contra atacar con una demanda porque solo unidos mostramos que las políticas anti-inmigrantes no están funcionando”, dice Moreno.