A pesar de los obstáculos, latinas ganan terreno en el mundo empresarial

Como mujer latina y de bajos recursos, Jasmine Rodríguez sabía que tenía varios obstáculos que vencer antes de llegar a su meta de convertirse en empresaria.

La joven de solamente 20 años de edad, no se ha detenido y ha abierto su propio negocio de relaciones públicas para trabajar en varias industrias que van desde la moda hasta el servicio sin fines de lucro. Todo esto, a la vez que culmina una licenciatura en el mismo rubro.

“Quiero demostrar que las mujeres podemos ser dueñas de nuestros propios negocios si tenemos esa pasión, ya que mi mamá me ha dicho muchas veces que puedo lograr mis metas si trabajo fuerte para conseguirlas”, dice la joven del condado de Orange.

Rodríguez representa a las latinas que cada vez están ganando más terreno en el mundo empresarial de Estados Unidos, destaca Hispanas Organizadas por la Igualdad Política (HOPE).

La organización sin fines de lucro, que aboga por la igualdad política y económica de las latinas, señala que las empresas creadas por estas mujeres en California aumentaron en un 111 por ciento desde el 2007 hasta el 2016. Esto se traduce a 433,330 negocios.

“Viniendo de la familia latina sin conocimiento en la industria, me ha sido difícil abrirme camino. He tenido que trabajar horas extras para no quedarme con deudas estudiantiles y para obtener pasantías que me den aún más experiencia”, dice Rodríguez.

Como el caso deRodríguez, el estudio indica que el 74 por ciento de latinas que se graduaron de la escuela preparatoria entre el 2012 y 2014 se matriculó en la universidad, más que los estudiantes blancos y afroamericanos no latinos, señala HOPE en el primero de dos informes sobre la situación económica de las latinas en el país.

“Con estas cifras podemos ver como este sector desempeñan un papel cada vez más importante en la economía del país”, dice Maya Gomez-O’Cadiz, vocera de HOPE y asistente del informe.

“Vemos el crecimiento del sector, su fuerte interés en abrir sus negocios, el aumento de los niveles educativos y el incremento del poder adquisitivo a pesar de que tienen muchos obstáculos por sobrepasar”, sostiene Gomez-O’Cadiz.

Y es que los latinos en Estados Unidos poseían 1.4 billones de dólares en poder adquisitivo en el 2016, un total de un 167 por ciento más que en el año 2000.

Otro ejemplo es que latinas ya no son la minoría inmigrante, actualmente hay 27.9 millones de ellas en Estados Unidos, de las cuales 7.4 millones de ellas viven en California. Este porcentaje será todavía más alto para el 2060, donde una de cada cuatro mujeres será latina en el país.

A juicio de Gomez-O’Cadiz, estos números son importantes porque pueden iniciar el diálogo entre políticos y corporaciones sobre pólizas públicas que se pueden implementarse para ayudar a mejorar los servicios para las latinas a nivel nacional y reducir las brechas que afrentan.

Entre esas brechas está el salario, donde el sector femenino gana menos de 43 centavos por cada dólar ganado por hombres blancos no hispanos.

Asimismo, los políticos pueden evaluar la posibilidad de la escuela universitaria gratis, los planes para reducir las deudas estudiantiles mientras que los gobiernos locales pueden invertir en la ayuda de abrir negocios y darles educación financiera.

“Debemos de tomar en cuenta que aunque las cifras son optimistas, estas mujeres abren sus negocios no como un lujo sino como una necesidad. En muchos casos ellas son las únicas que manejan sus negocios y necesitan también asesoría financiera”, agrega Gomez-O’Cadiz.