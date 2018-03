50 años después de los "East LA Walkouts", la lucha de los estudiantes latinos por la equidad educativa en Los Ángeles continúa

Antes del movimiento de resistencia de los Dreamers, miles de jóvenes latinos marcharon fuera de sus aulas en el Este de Los Ángeles hace cinco décadas para exigir su derecho a una educación de calidad.

"Nunca, nadie me dijo que yo era capaz de ir a la universidad o capaz de aspirar a algo mejor", dijo Bobby Verdugo, uno de los líderes del movimiento estudiantil chicano de 1968 conocido como "Walkouts or Blowouts".

"La razón por la cual las huelgas del 68 son tan importantes de entender es por la valentía, el compromiso y el despertar político de esos jóvenes". — La presidenta del consejo escolar.

El 1 de marzo marca el 50 aniversario de la que ha sido catalogada "la primera gran protesta masiva del pueblo contra el racismo por parte de los mexicoamericanos". Más de 15,000 estudiantes de las preparatorias Roosevelt, Wilson, Garfield, Lincoln y Belmont salieron de sus aulas para desafiar las desigualdades en las escuelas públicas de Los Ángeles.

"Nos estaban humillando, nos estaban deshumanizando". Ahora Los Dreamers están siendo marginados. Están siendo tratados como si no pertenecieran aquí, como si no los quisieran. Así es como nos sentimos hace 50 años a pesar de que nací aquí y mis padres nacieron aquí ".

Cincuenta años más tarde, su acción audaz ha cosechado beneficios educativos para los latinos, pero no han llegado lo suficientemente rápido, dicen algunos.

Verdugo fue estudiante de la Lincoln High School, pero como la mayoría de sus compañeros, no se graduó. En esos días, el 60 por ciento de los estudiantes chicanos o mexicoamericanos abandonaron la escuela. Pocos de los que se graduaron fueron a la universidad. Los maestros y administradores no tenían grandes expectativas para los estudiantes latinos, dijo Verdugo, quien obtuvo su diploma de preparatoria en 2016, 48 años después.

Los estudiantes latinos en 1968 no tenían libros de texto que reflejaran su historia o su cultura. Tuvieron que abstenerse de hablar español en la escuela. Los maestros y los líderes escolares no se parecían a ellos. Las aulas estaban sobrepobladas. No tenían un plan para la universidad, ni la oportunidad de tomar todas las clases necesarias para llegar allí.

Los estudiantes latinos de hoy, que conforman las tres cuartas partes del distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD), tienen acceso a todas las clases requeridas para ingresar a las universidades públicas del estado, conocidas como cursos A-G. Pueden estudiar en programas bilingües y tomar cursos de estudios étnicos que enseñan sobre su cultura historia. Muchos más se están graduando y asistiendo a la universidad. Pero sus logros académicos y las tasas de graduación de la universidad todavía están por debajo de las de sus compañeros blancos o asiáticos.

POBRE DESEMPEÑO ESCOLAR PERSISTE

No hay un solo condado en California donde la mayoría de los estudiantes latinos sean competentes en matemáticas o literatura inglesa, según The Majority Report, publicado el otoño pasado por Education Trust-West. A nivel estatal, los puntajes de las pruebas de los estudiantes latinos cayeron el año pasado, a solo 17 por ciento de competencia en matemáticas y 26 por ciento en inglés.

En el LAUSD el año pasado, los latinos casi no mostraron crecimiento en las pruebas estatales y se mantuvieron por debajo del promedio del distrito. Solo el 24 por ciento eran competentes en matemáticas y el 34 por ciento en inglés.

"No estamos allí todavía. Hay brechas en las oportunidades, hay brechas en los logros, en el rendimiento, porque todo esto está arraigado en el racismo institucional y clasismo contra el que nuestros jóvenes lucharon en ese momento ", dijo Mónica García, presidenta

del consejo escolar del LAUSD y la tercera latina en los 155 años de historia del consejo escolar de la ciudad.

García, quien se autodenomina una "orgullosa Chicana del Este de Los Ángeles", dice que su trabajo en educación durante los últimos 25 años ha sido el resultado de la demanda del movimiento por el acceso a escuelas de calidad. Ella sabe que nadie está satisfecho con el ritmo del cambio y que todavía hay mucho trabajo por hacer.

"Hemos visto progreso. Ha llevado demasiado tiempo, pero está sucediendo", dijo.

García cree que las pruebas estandarizadas son importantes, pero que no miden la experiencia completa de los estudiantes latinos en sus clases. "Esto no es una excusa, aún no estamos satisfechos". Si bien ahora tenemos el plan de estudios A-G, necesitamos la descentralización en el distrito para que podamos apoyar mejor a esta población estudiantil. Construir un plan de estudios en torno a los latinos".

Los líderes de los Walkouts llevaron sus demandas al consejo escolar del LAUSD en una reunión especial el 11 de marzo de 1968. Más de 1,400 estudiantes estuvieron presentes para escuchar sus peticiones rechazadas. Cinco décadas más tarde, sin embargo, gran parte de lo que lucharon se ha materializado.

También dijo que el hecho de que California tenga tan bajo puntaje nacional en términos de gasto por alumno no ayuda a los esfuerzos para mejorar la educación de los estudiantes latinos del estado. En 1968, California ocupaba el quinto lugar en la nación en gasto por estudiante. Ahora se ubica entre los lugares 37º y 46º, ya que no hay un dato oficial.

A nivel nacional, la tasa de abandono escolar alcanzó un mínimo histórico del 6 por ciento en 2016, pero entre los latinos fue del 10 por ciento. En LA Unified, la tasa de abandono de los latinos el año pasado fue del 14 por ciento, y de todos los que se graduaron, solo el 39 por ciento estaban preparados para la universidad o para una carrera profesional.

Los estudiantes latinos en la universidad continúan siendo subrepresentados en las universidades públicas de California, donde más de la mitad de los graduados de la escuela secundaria son latinos. En el sistema de la Universidad de California, 1 en 3 estudiante un latino, pero más de 1 de cada 5 reportó no sentirse respetado dentro del campus, según dicho reporte.

En todo el país, la cantidad de latinos que se gradúan de la universidad está aumentando lentamente.

En 2016, el 47 por ciento de los latinos graduados de preparatoria de entre 18 y 24 años se inscribieron en la universidad, pero solo el 15 por ciento de los latinos se han graduado de la universidad, según el Pew Research Center. En comparación, alrededor del 41 por ciento de los blancos lograron un título universitario.

LO QUE SE HA GANADO