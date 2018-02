El 26 de febrero será el día nacional de llamadas para proteger a los 'dreamers'; ¿cómo puedes ayudar?

Los últimos esfuerzos para proteger a los más de 700 mil beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) llegarán este lunes 26 de febrero.

Las diócesis de todo el país, incluida la Arquidiócesis de Los Ángeles, están exhortando a la comunidad inmigrante a llamar a sus senadores, y que les pidan que se comprometan a encontrar una solución legislativa para este sector.

El Congreso regresa a trabajar el 26 de febrero, de ahí solo tendrá una semana para actuar antes de la fecha límite, ya que la la terminación de Daca es el 5 de marzo.

“Cada día después del 5 de marzo, los destinatarios enfrentan la posibilidad de perder sus protecciones Daca --- su capacidad para ir a la escuela, servir en el ejército, trabajar legalmente, y sobre todo, para evitar la deportación”, sostiene la invitación del movimiento de llamadas.

Paulina, de 26 años de edad y voluntaria de Chirla, se une al Día nacional de llamadas y motivó a la comunidad a participar.

“Después de todo el esfuerzo para una solución permanente a este problema, es importante seguir llamando a nuestros representantes y presionarlos, para que sepan que a pesar de las varias legislaciones rechazadas, estamos al pie del cañón con espera de un final limpio”, dijo la joven.

“Con esto queremos decir que esperamos un alivio que no tenga repercusiones en contra de otros inmigrantes indocumentados, y que en general no afecte a la comunidad inmigrante”, agregó Paulina, quien asegura que este sector no va a bajar la guardia mientras no llegue una solución.

Arturo Corral, pastor de la Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, sostiene que el día de llamadas es una oportunidad para demostrar la unión y solidaridad a favor de los "soñadores".

“Mi mensaje a los congresistas es que trabajen en conjunto para no romper los sueños de nuestros jóvenes. Y desde el corazón, le digo que no es justo que este pueblo que ha luchado tanto por tener un espacio legal en este país, ahora se encuentre sufriendo", dijo el líder religioso.

Corral afirma que los ha visto llorar por temor a separase de sus familias y a la deportación, y porque los sueños se han vuelto añicos.

“Como iglesia queremos ser el aspecto de oración para sensibilizar los corazones de los políticos, y formar parte de la acción para la defensa de los 'dreamers'”, sostiene el pastor.

A juicio de Corinne Ball, directora de campaña de MoveOn, los republicanos están realizando un juego cruel y peligroso, enfrentando las vidas de los "dreamers" contra sus familias y comunidades, con enmiendas impopulares propuestas en la mesa, y las que piden dinero para el muro o la cancelación de la inmigración en cadena.

"El Congreso debería tener una prioridad ahora mismo: aprobar una legislación restrictiva que proteja a los 'soñadores' y rechace cualquier proyecto de ley que sirva como la lista de deseos racistas de la administración Trump, para dañar a las comunidades de color y desestabilizar a las familias”, dice Ball.

El movimiento

El domingo 25 de febrero habrá una misa dedicada a los "dreamers" en la Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles a las 10 am, en la que incluirán testimonios de los beneficiarios de Daca.

Además, ese mismo día la Misión Dolores estará distribuyendo volantes de información en todas las misas.

Por su parte, la cadena católica de televisión y radio, El Sembrador, abrirá sus canales el lunes 26 de febrero de 11 am a 12 pm, para recibir preguntas del público sobre Daca, y llamadas directas de sus oyentes a sus legisladores.

Los organizadores le están pidiendo al público que llame a la central de llamadas del Capitolio, al teléfono 855.589.5698 y presionar el "1" para conectarse a sus senadores. Luego llamar de nuevo al mismo número y resionar "2", para conectarse con su Representante en la Cámara.

El mensaje que los participantes deben dar es: “Soy un constituyente y una persona de fe, que llama para instarlo a apoyar una solución bipartidista de sentido común para proteger a los 'soñadores', y sus familias de la deportación y que proporcione a los 'dreamers' un camino hacia la ciudadanía”.

Las personas pueden encontrar sus representantes y números de teléfono de senadores en este enlace: http://thenextamerica.org/get-involved/#contactyourlegislator.