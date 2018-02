20 mil dólares por asesino suelto de niña de 15 años de edad

Con voz baja pero lleno de ira, una madre de familia busca la justicia de su hija, pidiéndole a la comunidad que le ayude a encontrar a su asesino.

Karla Villa fue baleada a eso de las 10 de la mañana del 6 de enero, mientras platicaba con sus amistades en la calle 4500 Norht Healthdale Avenue, según el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

“Quiero que el asesino sufra lo que mi familia está sufriendo”, dijo Guadalupe Villa, madre de la joven de 15 años de edad, que murió un día después de un balazo en la cabeza.

“Yo no lloro enfrente de mi familia, tengo que ser fuerte para que no vean lo tanto que sufro por la pérdida de mi hija. No puedo creer aun lo que está ocurriendo, es como una pesadilla de cual quisiera despertar”, dijo la mujer, quien sostuvo que su hija quería ser una enfermera.

Sin muchas pistas, las autoridades necesitan la ayuda del público para dar con el paradero del individuo, que inicialmente se creyó había disparado su arma hacia la joven y sus amigas, desde un vehículo negro

“La última información nos dice que alguien disparó a pie, cerca del grupo de amigas, donde se encontraba la adolescente”, dijo el detective Gus Carrillo.

Al parecer varios adolescentes habían llegado a una casa, en donde se anunciaba una fiesta en Instagram.

Sin embargo, al arribar no había fiesta alguna, por lo que estaban en la calle esperando obtener una dirección correcta, a través de ese medio social.

Hasta el momento, las autoridades no creen que la joven era el blanco del ataque.

“Ella estaba de pie, allí en su teléfono celular y fue una víctima completamente al azar, completamente inocente”, dijo el investigador Aiden Torres. “Simplemente estaba en el camino de los disparos”.

La supervisora Hilda Solís, quien anunció la recompensa, añadió que la vida de Villa, quien asistía a Baldwin Park High School, fue arrebatada de forma muy cruel y repentina.

“Esperamos que la comunidad salga a dar su testimonio si vio algo", dijo Solís.

Cualquier persona con información puede llamar al Departamento del Sheriff al teléfono 323.890.5500 o Crime Stoppers al 800.222.TIPS.